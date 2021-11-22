Розвінчано міф про супер-корисність меду: чи потрібно його їсти

За своїм складом мед дуже мало відрізняється від рафінованого цукру.

"Мед містить близько 40% фруктози і 30% глюкози, а також трохи води, пилку і мікроелементів. Рафінований цукор, для порівняння, складається з 50% фруктози і 50% глюкози", - повідомила Олена Плахотнюк.

Не варто забувати, що мед - це натуральний продукт, але цукру в ньому дуже багато.

Склад натурального меду

Одна столова ложка меду містить:

калорії-64,

білки-0 г,

жири-0 г,

вуглеводи – 17 г,

клітковина-0 г,

цукор – 17 г,

вітаміни і мінерали (залізо, цинк, калій, кальцій, магній) в не дуже великій кількості

Відзначимо, що мед надає подібний вплив на рівень цукру в крові. Він викликає значний стрибок глюкози, якщо його вживати окремо, але в поєднанні з іншими продуктами може допомогти знизити цей ефект.

Кому не можна їсти мед

Мед є небезпечним для алергіків. Також не варто давати малюкам до 12 місяців. Речовина містить частинки пилу, що переносять спори бактерій, що викликають ботулізм.