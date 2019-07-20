Розрив Ірини Шейк і Бредлі Купера: з ким залишилася донька (фото)

Ірина Шейк і Бредлі Купер розлучилися, проте їм потрібно виховувати дворічну дочку Лею. Про те, як супермодель і голлівудський актор домовилися розділити опіку – розповідає видання Daily Mail.

Супермодель Ірина Шейк і Бредлі Купер після розставання домовилися, з ким буде жити їх 2-річна дочка Лея. І хоча вони ще не підписали офіційні документи, прийняли усне рішення про спільну опіку і вирішили заради щастя і комфорту дівчинки жити в одному місті — в Нью-Йорку. Як повідомляється, Шейк і Купер домовилися про поділ опіки 50/50. Лею вони будуть виховувати спільно, враховуючи графіки роботи один одного. Батьки хочуть, щоб дівчинка не відчувала їх розриву, росла щасливою.

19 липня Бредлі Купер був помічений з донькою на руках. Після новини про поділ піклування з Шейк він вирішив забрати дочку на час собі. На тротуарі його "зловили" папараці.

Ірина Шейк і Бредлі Купер розлучилися – з ким залишилася донька (фото: BackGrid)

Раніше джерело, близьке до сім'ї Купера і Шейк, розповло про можливу причину розставання зірок. На його думку, Купер ще під час зйомок дуже змінився.

"Бредлі емоційно був відсутній під час зйомок. Вони намагалися зберегти відносини, але він змінився", - сказало джерело, близьке до пари.

Нагадаємо, що раніше Ірина Шейк поділилася гарячим селфі в нижній білизні.

До цього Леді Гага відзначила черговий тріумф. Незважаючи на злобні коментарі під її знімком в Instagram, співачка ніяк не коментує ситуацію.

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