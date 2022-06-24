Хто вам дозволив жити краще, ніж ми? Крадені ноутбуки окупанти розстрілювали в окопах

Російські окупанти мінували фактично все, що було можна - від кущів до дитячих іграшок в будинках. Також фахівці виявили кинуті боєприпаси та окопи, куди військові РФ стягнули всю вкрадену в будинках техніку.

У звільненій Київській області піротехнікам ДСНС довелося кілька тижнів перевіряти кожен міліметр через величезну кількість боєприпасів.

Що бачили фахівці ДСНС у Київській області, розповів начальник групи піротехнічних робіт другого спеціального центру швидкого реагування, майор служби цивільного захисту Віктор Гаранюк в інтерв'ю для видання " Вголос ".

Такої кількості мін не було навіть на Донбасі

Піротехніки на території Київської області знешкодили понад 10 тисяч ворожих боєприпасів. І це тільки на одній ділянці.

Як зізнається майор Гаранюк, він неодноразово їздив на схід протягом останніх 8 років і такої кількості боєприпасів як в Бородянці та Вишгородському районі він не бачив раніше - ні в одному населеному пункті в Донецькій області.

В Авдіївці йому доводилося знешкоджувати снаряди й міни, але під Києвом було багато протипіхотних і протитанкових снарядів. Також були боєприпаси з розбитої ворожої техніки.

"Касетні боєприпаси дуже часто бачив. На сході України ми їх рідко зустрічали. А тут їх було дуже багато", - говорить Гаранюк.

Деякі села під Києвом просто стерли з лиця землі

За словами Гаранюка, сама Бородянка була зруйнована. Села навколо неї - збереглися більш-менш. В Іванковому руйнувань було менше. Але навколо були такі села, які просто стерли з лиця землі, там живого місця не залишилося.

Фото: ДСНС

Багато боєприпасів у тих місцях - старі, їх довго накопичували на складах. І під час прильотів вони не вибухали. Тому їх залишилося дуже багато і знешкоджувати їх доведеться ще дуже довго.

Крали телевізори та ноутбуки й тягнули в окопи

Підрозділ саперів приїхав до Бородянки відразу після звільнення - 5 квітня. По дорозі бачили багато зруйнованої техніки ворога - бронетранспортери, танки, вантажні автомобілі РФ. І дуже багато зруйнованих будівель.

"Вразило те, що ворог цілеспрямовано обстрілював саме житлові будинки та цілі житлові квартали. Зруйнованих багатоповерхівок було так багато, що тільки через місяць після звільнення вдалося розібрати завали та дістати тіла загиблих цивільних", - каже майор.

Саперам доводилося оглядати кожен кущ і кожну квартиру, кожен город і сад. Скрізь будинки були розграбовані, двері виламані, речі винесені. Решта - просто розбита і знищена.

Фото: ДСНС

Їм доводилося з дозволу власника або їх представників заходити в кожне житло та оглядати абсолютно все на предмет "подарунків" - кожен ящик, тумбочку, кожен кут в будинках.

"Потім багато крадених речей ми знаходили на ворожих позиціях, з яких вони відступили. А речі-телевізори, ноутбуки, інше поцуплене - розламано і розстріляно. Я не знаю, для чого вони ці речі тягнули собі в ліси та окопи", - дивується сапер.

Техніку і склади боєприпасів просто кидали

В основному окупанти жили в лісах і там теж доводилося оглядати кожен кущ і ямку. Найбільший склад боєприпасів знайшли саме в лісі - понад 10 тисяч різного калібру та призначення.

Гаранюк вважає, що вони стягнули туди всі боєприпаси, щоб знищити перед втечею, але не встигли. І довелося все це розчищати піротехнікам.

Фото: ДСНС

Ще в одному місці окупанти втекли та залишили позиції артилерії разом з технікою і боєприпасами. Там було близько 300 снарядів великого калібру, які, на щастя, не встигли скинути на голови українців.

"Це було таке поле гектарів на сто, де вони поставили свої артилерійські позиції. А наші ЗСУ дали їм добре прикурити. Вони втекли й все там залишили. А ми ці боєприпаси збирали та передавали на знешкодження", - розповів сапер.

Хто вам дозволив жити краще, ніж ми?

Після звільнення окупованих сіл почали повертатися місцеві жителі. А багато хто просто не встиг виїхати та пережили вдома всі жахи окупації.

"Я спілкувався з одним фермером. Він розповідав, що питав у росіян, чому вони сюди прийшли. Відповідь жахає. Вони говорили: "А хто вам дозволив жити краще, ніж ми?"- розповідає Гаранюк.

Місцеві жителі відразу хотіли копати городи та тому зверталися до саперів з проханням оглянути їх володіння.

Були такі, хто і не звертав увагу на небезпеку - на протитанковій міні підірвалося авто з цивільними. А за ними їхала ще одна машина, яка замість того, щоб розвернутися і їхати по замінованій місцевості, вирішили випробувати щастя і нарвалися на ще одну міну. А потім прибігли люди до цих машин і потрапили на протипіхотні міни. На невеликій ділянці сталося відразу кілька підривів.

Ліси просто нашпиговані вибухівкою

За словами майора, всі ліси під Києвом просто нашпиговані вибуховими пристроями. У багатьох випадках на цих вибухівках підриваються лісові звірі. Лісники часто розповідають про вибухи в лісах.

"Шкода тварин, але їм же не розкажеш, що туди йти не можна", - пояснює Гаранюк.

Фото: ДСНС

Боєприпаси будемо знаходити ще довго

На невеликій ділянці працювали чотири підрозділи саперів ДСНС. А скільки ще таких місцевостей по всій Україні. І після нашої перемоги піротехнікам роботи з розмінування буде на кілька десятиліть.

"Ми досі знаходимо боєприпаси з першої та другої війни. А після цієї війни думаю, що допомагати розміновувати Україну приїдуть Іноземні підрозділи", - сподівається майор.

Фото: ДСНС