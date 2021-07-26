Різні вакцини від коронавірусу в Україні: змішувати препарати чи не варто?

В Україні планують дозволити змішування вакцин від коронавірусу . В першу чергу, мова йде про вакцинацію препаратами Pfizer і Moderna. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що можна робити дві дози вакцинації від коронавірусу цими препаратами.

Однак ексміністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька вважає, що не варто змішувати різні препарати. Про це вона заявила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі " Україна 24 ".

"Коктейль" ми робити не будемо, все буде за інструкцією. Станом на сьогодні в Україні залишається вакцинування другою дозою того ж препарату, що і перша. Через те, що у світі в різних країнах є різна кількість тих чи інших препаратів і є необхідність іноді, щоб прискорити вакцинацію, міксувати препарати, були проведені дослідження. Вони не стосувалися всіх вакцин, але певні дослідження вже проводили, і у них є доказова база", - пояснила Скалецька.

Вона додала, що якщо в МОЗ внесуть зміни, то змішувати вакцини буде можна. Однак не за побажаннями пацієнтів, а тільки за рекомендацією медиків і за даними отриманої доказової бази.

"Ґрунтуючись на ній, Міністерство охорони здоров'я якщо внесе зміни, то тільки відповідно до цих змін можна буде міксувати, а не те, що хочеться і що залишилося. Тільки по інструкції. Нагадаю, що у нас відбувається: екстрена вакцинація, екстрена реєстрація вакцин, а значить, всі дії повинні максимально відповідати доказовій базі, яку виробники у світі вже отримали", - зазначила фахівець.

Раніше в МОЗ озвучили умову, при якій можна змішувати різні вакцини від коронавірусу – це відсутність можливості закінчити імунізацію тим препаратом, яким було зроблено перше щеплення. Ще один варіант - якщо у пацієнта була важка алергічна реакція на препарат від AstraZeneca. Таким пацієнтам рекомендовано робити другу дозу препаратом Pfizer.