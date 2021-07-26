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Разные вакцины от коронавируса в Украине: смешивать препараты или не стоит?

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Понедельник 26 июля 2021 16:55
Разные вакцины от коронавируса в Украине: смешивать препараты или не стоит? Что думают украинские врачи о вакцинации от коронавируса разными препаратами (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине планируют разрешить смешивание вакцин от коронавируса. В первую очередь, речь идет о вакцинации препаратами Pfizer и Moderna. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что можно делать две дозы вакцинации от коронавируса этими препаратами.

Однако экс-министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая считает, что не стоит смешивать разные препараты. Об этом она заявила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Коктейль" мы делать не будем, все будет по инструкции. По состоянию на сегодня в Украине остается вакцинирование второй дозой того же препарата, что и первая. Так как в мире в разных странах есть разное количество тех или иных препаратов и есть необходимость иногда, чтобы ускорить вакцинацию, миксовать препараты, были проведены исследования. Они не касались всех вакцин, но определенные исследования уже проводили, и у них есть доказательная база", - объяснила Скалецкая.

Она добавила, что если в Минздраве внесут изменения, то смешивать вакцины будет можно. Однако не по пожеланиям пациентов, а только по рекомендации медиков и по данным полученной доказательной базе.

"Основываясь на ней, Министерство здравоохранения если внесет изменения, то только в соответствии с этими изменениями можно будет миксовать, а не то, что хочется и что осталось. Только по инструкции. Напомню, что у нас происходит: экстренная вакцинация, экстренная регистрация вакцин, а значит, все действия должны максимально соответствовать доказательной базе, которую производители в мире уже получили", - отметила специалист.

Ранее в Минздраве озвучили условие, при котором можно смешивать разные вакцины от коронавируса – это отсутствие возможности закончить иммунизацию тем препаратом, которым была сделана первая прививка. Еще один вариант – если у пациента была тяжелая аллергическая реакция на препарат от AstraZeneca. Таким пациентам рекомендовано делать вторую дозу препаратом Pfizer.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве объяснили, нужна ли будет третья прививка от COVID-19.

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