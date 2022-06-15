Як розлюбити шоколад і полюбити капусту? Тренер розкрив секрет відмови від шкідливостей

Чому ми більше любимо калорійні продукти

Експерт з харчування і схуднення пояснив, що природа людини така, що при голоді їй хочеться з'їсти калорійну їжу. Наприклад, шоколад в 19 разів більш калорійний, ніж капуста.

"Наша любов до калорійної їжі - це генетика. Але генетика не всесильна. Як кажуть вчені, генетика заряджає пістолет, а курок натискає середовище. Середовище - це те, що ми робимо, як ми робимо, де ми робимо, коли ми робимо", - зазначив Віктор.

Вчені провели дослідження - вони людям роздали шоколад, і просили одних їсти його на ситий шлунок, а інших - на голодний. Через два тижні відбулися цікаві зміни в поведінці випробовуваних.

У тих, хто їв шоколад голодними, посилилася тяга, любов, потяг до шоколаду. Навіть у тих, що до експерименту були до нього байдужі. А у тих, хто їв шоколад ситими, тяга до нього знизилася. Навіть ті, що їм марили, за два тижні охололи цієї смакоти.

Тренер пояснив, що коли ми їмо шоколад, мозок завжди запам'ятовує, що йому зробило приємно.

"Запам'ятовує, а потім змушує повторити ще і ще. Так формуються всі залежності. Тому, якщо ви на голодний шлунок постійно споживаєте калорійну, смачну їжу, з часом це переросте у свого роду залежність. Ви полюбите цю їжу до глибини душі", - розповів експерт.

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Для того, щоб полюбити їжу, яка не дуже для вас звична - їжте її на голодний шлунок. Калорійну їжу (шоколадки та інше) їжте тільки на ситий шлунок, тобто після основного прийому їжі і тоді мозок її сприйме нейтрально і ви не будете набирати вагу.