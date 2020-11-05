Розганяється поступово: доктор розповів, як відразу відрізнити COVID-19 від грипу

Чим відрізняється COVID-19 від грипу (фото: РБК-Україна)

Доктор Дубровський розповів, у чому полягають головні відмінності коронавірусу від грипу

Як відрізнити коронавірус від грипу - питання, яке зараз хвилює більшість українців у світлі пандемії COVID-19. На нього відповів київський лікар Євген Дубровський, який працює у Київській клінічній лікарні №4. Про це медик розповів на відео, опублікованому на YouTube.

"Якщо говорити про грип, то клінічна картина видна вже в перший день, всі яскраві симптоми з'являються відразу. Це височезна температура 39-40 градусів. Міалгія, біль, ломота у всьому тілі. Ці симптоми дуже яскраві та потужні перший день. Після п'ятого-шостого дня вони йдуть на спад", - розповів лікар.

З коронавірусом ж все навпаки - хвороба поступово розганяється. Це стосується тих, у кого середній ступінь тяжкості хвороби.

"У перший день може не бути взагалі ніяких симптомів тільки слабкість і ломота в тілі. На другий і третій день може бути підвищення температури до 37 градусів. А вже серйозні прояви інфекції можна побачити в кінці першого тижня", - повідомив медик.

Київський інфекціоніст розповів про відмінність грипу та коронавірусу

Дубровський зазначив, що коронавірус не лікується так як грип. У нової інфекції свій протокол лікування.

"Є і хороші новини. Але у нас є час. Перші кілька діб лікування коронавірусу - симптоматичне. Заборонені гормони, противірусні препарати, імуностимулятори. Якщо за 4 дні ми встигаємо поставити діагноз - то використовуємо протокол лікування при COVID-19", - резюмував Дубровський.

Як ми раніше повідомляли, український інфекціоніст назвав точний спосіб діагностики коронавірусу.