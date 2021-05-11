Розбив вікно і ховався в кущах: у Дніпрі хворий COVID-19 втік з лікарні

У неділю, 9 травня, в Дніпрі з коронавірусного відділення лікарні імені Мечникова втік 41-річний пацієнт. Він скинув з себе кисневу маску, за допомогою тумбочки розбив вікно на першому поверсі і втік з відділення.

"Люди дуже важко переносять цю хворобу. Ми бачимо, що в ковідному відділенні дуже багато страждань, нервових збуджень. Ось такі психози проходять при лікуванні ковідних пацієнтів. На жаль, коронавірусна інфекція "підпалює "мозок", - розповів Риженко.

За словами головного лікаря обласної лікарні імені Мечникова Сергія Риженка, під час "втечі" чоловік порізав об скло голову і руку. Його вмовили повернутися, зараз він продовжує лікування, його стан стабілізується.

Інцидент стався близько 3 години ночі. Через годину чоловіка знайшли співробітники лікарні і поліцейські. Житель Дніпра ховався в кущах.

Нагадаємо, в Україні "спалили" медиків, які підробляли довідки про COVID-19. Інцидент стався в Київській області в одній з лікарень. Медики спеціально підробляли довідки хворих з коронавірусом, щоб швидше виписати їх з лікарні.

Ми також писали про те, що за словами вчених з КПІ, Україна може отримати колективний імунітет тільки у 2023 році. Це пов'язано з дефіцитом вакцин і низьких темпів вакцинації населення.

Станом на 1 травня 2021 року в Україні було вакциновано 1,8% осіб однією дозою. При цьому експерти розділили країни на п'ять кластерів залежно від того, як швидко держави зможуть придбати колективний імунітет.

Україна знаходиться в четвертій групі разом з Росією, Молдовою, Грузією і Мексикою. При таких темпах говорити про колективний імунітет у 2021 і 2022 роках не доводиться.