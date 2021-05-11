Разбил окно и прятался в кустах: в Днепре больной COVID-19 сбежал из больницы

В воскресенье, 9 мая, в Днепре из коронавирусного отделения больницы имени Мечникова сбежал 41-летний пациент. Он сбросил с себя кислородную маску, с помощью тумбочки разбил окно на первом этаже и сбежал из отделения.

"Люди очень тяжело переносят эту болезнь. Мы видим, что в ковидном отделении очень много страданий, нервных возбуждений. Вот такие психозы проходят при лечении ковидных пациентов. К сожалению, коронавирусная инфекция "поджигает" мозг", - рассказал Рыженко.

По словам главного врача областной больницы имени Мечникова Сергея Рыженко, во время "побега" мужчина порезал о стекло голову и руку. Его уговорили вернуться, сейчас он продолжает лечение, его состояние стабилизируется.

Инцидент произошел около 3 часов ночи. Через час мужчину нашли сотрудники больницы и полицейские. Житель Днепра прятался в кустах.

Напомним, в Украине "спалили" медиков, которые подделывали справки о COVID-19. Инцидент произошел в Киевской области в одной из больниц. Медики специально подделывали справки больных с коронавирусом, чтобы быстрее выписать их из больницы.

Мы также писали о том, что по словам ученых из КПИ, Украина может получить коллективный иммунитет только в 2023 году. Это связано с дефицитом вакцин и низких темпов вакцинации населения.

По состоянию на 1 мая 2021 года в Украине было вакцинировано 1,8% людей одной дозой. При этом эксперты разделили страны на пять кластеров в зависимости от того, как быстро государства смогут приобрести коллективный иммунитет.

Украина находится в четвертой группе вместе с Россией, Молдовой, Грузией и Мексикой. При таких темпах говорить о коллективном иммунитете в 2021 и 2022 годах не приходится.