Розгублені навіть силовики: відео протестів в Білорусі, яке говорить саме за себе

З'явилося відео протестів і жорстких зіткнень в Білорусі після президентських виборів, 9 серпня, яке говорить сама за себе.

На кадрах омонівці поруч з автозаком притягують хлопця з голим торсом без свідомості і кидають його. Коли один з силовиків присів поруч з чоловіком, натовп кричить, щоб той його відпустив. У відповідь омонівець вигукує: "Я його відпустив", показуючи, що до хлопця не торкається і кричить людям, щоб вони допомогли хлопцеві - викликавши швидку. Відео розмістив Telegram-канал BAZA.

"Відпусти його, що ти робиш?!" - вигукують люди.

"Я його відпустив. Ви швидку викликайте, деб*ли" - відповів силовик.

Омонівець просить протестувальників викликати швидку побитому хлопцю (відео: BAZA)

Відзначимо, що протести найжорсткішими були в центрі Мінська. Найжорсткіші сутички відбулися біля стели "Місто-герой". Омонівці виконували наказ відтісняючи людей стіною зі щитами, світлошумовими гранатами, сльозоточивим газом, стріляли гумовими кулями. У натовп в'їхав автозак, під колесами якого загинув хлопець.

Водночас в ряді регіональних міст, за даними місцевих Telegram-каналів, омонівці опускали щити, відступали і навіть браталися з протестуючими. Подібне сталося в місті Жодіно, Ліді, Барановичах.

ОМОН опустив щити в місті Кобрин. Люди сканували "молодці" і обіймалися з силовиками.

Протести в місті Кобрин, силовики опустили щити (відео: NEXTA Live)

За даними Telegram-каналу NEXTA Live, у військовий госпіталь в Мінську вчора після 22:00 привезли 17 людей цивільних. Сумарно там знаходиться 55 осіб з кульовими (з гумовими кулями) пораненнями. За неперевіреною інформацією, вчора загинуло три демонстранти. Один загинув від наїзду автозаку, другого до смерті побили співробітники ОМОНу, а третій помер від опіків після вибуху гранати.

Вранці 10 серпня ЦВК оприлюднив результати президентських виборів. Олександр Лукашенко набрав 80,23%, а Світлана Тихановська - 9,9%.

Раніше ми писали, що з'явилися фото з Білорусі, які змушують плакати і пишатися за людей.