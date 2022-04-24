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Розстріляли з танка хату, а жінку залишили вмирати: пенсіонер з-під Бородянки розповів про жахи окупації

Скріншот відео: Житель села під Бородянкою розповів про жахи окупації
Автор: Світлана Мащенко

74-річний Микола Гусак в селі Вабля, що в 60 км від Києва, неподалік Бородянки, розповів, як окупанти забрали в нього дім, а поранена дружина лежить в лікарні. Туди вона потрапила лише після звільнення - російський "фельдшер" сказав, що нічим не може допомогти.

Про це повідомляє НВ.

Зараз жінка Миколи Тетяна в лікарні в Києві, туди її забрали діти. Сам же господар змушений ночувати в літній кухні. Бо хата зруйнована.

"Тут не було ні одної хвилини, щоб не їздив танк. Оце бачите, забор вирвали. Це зайшов бронетранспортер. Зламав ворота. Он снаряд - бачите. Засипаю (показує на воронку, в яку звозить сміття)", - розповідає пан Микола.

Микола з жінкою переїхали в село роки три тому

У селі до війни жило близько 200 людей, зараз більшість виїхала.

Родина переїхала сюди з Коростишева три року тому. Будинок їм подарували діти.

На початку березня дім обстріляли окупанту, Тетяна отримала осколкове поранення ніг та спини. Російський "медик" сказав, що допомогти жінці не може.

Скріншот: Микола Гусак

Танк зруйнував будинок родини

"Обстріляв біля самої хати танк. Стеля впала на жінку. І все. Поки я її відкопав, дуже багато крові втратила. Ніхто нічого не міг допомогти. Всі повтікали, лишились такі як я - старі. Що вони можуть, як вони ледь ходять", - розповів пенсіонер.

За три роки в домі поставили нові вікна, перестелили стелю, господар каже, що був не дім, а лялечка. Окупанти знищили все.

"А хто ж переможе, як не ми? Ми захищаемо свою батьківщину, свою землю. Ми зобов'язані перемогти", - каже 74-річний Микола Гусак.

Раніше ми писали, що в Ірпені троє окупантів на очах у дівчини зґвалтували і вбили маму і 15-річну сестричку.

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Київська областьБородянка