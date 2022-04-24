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Расстреляли из танка дом, а жену оставили умирать: пенсионер из-под Бородянки рассказал об ужасах оккупации

Скриншот видео: Житель села под Бородянкой рассказал об ужасах оккупации
Автор: Светлана Мащенко

74-летний Николай Гусак в селе Вабля, что в 60 км от Киева, недалеко от Бородянки, рассказал, как оккупанты забрали у него дом, а раненая жена лежит в больнице. Туда она попала только после освобождения - российский "фельдшер" сказал, что ничем не может помочь.

Об этом сообщает НВ.

Сейчас жена Николая Татьяна в больнице в Киеве, туда ее забрали дети. Сам же хозяин вынужден ночевать в летней кухне. Потому что дом разрушен.

"Здесь не было ни одной минуты, чтобы не ездил танк. Вот видите, забор вырвали. Это зашел бронетранспортер. Сломал ворота. Вон снаряд - видите. Засыпаю (показывает на воронку, в которую свозит мусор)", - рассказывает Николай.

Николай с женщиной переехали в село года три назад

В селе до войны жило около 200 человек, сейчас большинство выехало.

Семья переехала сюда из Коростышева три года назад. Дом им подарили дети.

В начале марта дом обстреляли оккупанту, Татьяна получила осколочное ранение ног и спины. Российский "медик" сказал, что помочь женщине не может.

Скриншот: Николай Гусак

Танк разрушил дом семьи

"Обстрелял у самого дома танк. Потолок упал на женщину. И все. Пока я ее откопал, очень много крови потеряла. Никто ничего не мог помочь. Все бежали, остались такие как я - старые. Что они могут, как они едва ходят", - рассказал пенсионер.

За три года в доме поставили новые окна, перестелили потолок, хозяин говорит, что был не дом, а куколка. Оккупанты уничтожили все.

"А кто же одержит победу, как не мы? Мы защищаем свою родину, свою землю. Мы обязаны одержать победу", -говорит 74-летний Николай Гусак.

Ранее мы писали, что в Ирпене трое оккупантов на глазах у девушки изнасиловали и убили маму и 15-летнюю сестренку.

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Киевская областьБородянка