Розслаблятися рано: лікар розповів, коли в Україні почнеться третя хвиля COVID-19

Львівський доктор Тарас Жиравецький розповів, що зараз в Україні минув пік захворювання коронавірусом, але поки що нам ще рано розслаблятися. Також медик прогнозує третю хвилю COVID-19 вже восени 2021 року.

"Зараз виглядає так, що у нас йде друга хвиля, і кількість хворих буде поступово знижуватися. Друга хвиля може тривати ще кілька місяців - до літа. А третя хвиля - якщо вона буде, якщо вакцини не допоможуть нам - прогнозується восени. Якщо прогнозувати щодо інфекцій, які були раніше, зокрема іспанського грипу - то вони проходили в три хвилі. Але тоді були проблеми з вакцинами. Якщо зараз вакцини впораються і зменшать кількість нових випадків, то ймовірно ми третю хвилю і не будемо мати", - розповів лікар "Україні 24".

За словами Жиравецького, зараз трохи знизилася навантаження на лікарні в Україні і, судячи з усього, в грудні ми пройшли пік другої хвилі інфекції.

"Лікарні готувалися ще в грудні до того, що пікове навантаження буде у кінці січня. Але зараз по госпіталізації ми бачимо, що кількість пацієнтів у лікарнях трохи знизилася. Ймовірно, ми все-таки пройшли цей пік пандемії саме в грудні. Будемо сподіватися, що було саме так", - розповів Жиравецький.

Медик уточнив, що локдаун в україні не йде ні в яке порівняння з локдауном в Європі або США. Там карантинні обмеження набагато суворіші, а їх порушення караються серйозними штрафами.

Як ми повідомляли раніше, лікар розповів, чому коронавірус в Україні пішов на спад, і допоможе нам вакцина.