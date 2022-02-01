Як розпізнати токсичну дружбу: ці ознаки вказують на ворога поруч з вами

Дружба між людьми грунтується на багатьох факторах і часом їх навіть набагато більше, ніж в романтичних відносинах або шлюбі. Буває так, що найближчий друг перетворюється в токсичного ворога, але ми не завжди встигаємо це зрозуміти вчасно.

Доктор психології та філософії Сюзанна Деджес-Уайт у своєму блозі назвала ознаки, які вказують на те, що ваш друг перетворився на ворога.

Як пояснює експерт, в будь-якій дружбі між людьми є важливі та ключові моменти, на яких такий взаємозв'язок тримається. Вона назвала основні:

Дружба заснована на взаємній повазі, чесності та взаємній близькості

Друзі повинні допомагати один одному відчувати себе краще, а не гірше

Будь-хто повинен розуміти, яка поведінка може перетворити його на привид друга.

Вона зазначила, що не кожна дружба здатна тривати вічно і нормально, коли люди поступово віддаляються з життя один одного. Але сумно, коли це відбувається в результаті скандалу.

Часом люди переростають дружбу, коли їх життя починає змінюватися – в результаті романтичних відносин або їх розриву, після переїзду в інше місто, після народження дітей або після відмови від спільних хобі.

Дружба може розчинятися в часі протягом життя й іноді з'являються попереджувальні знаки про те, що пора поставити крапку цим стосункам.

Особливо варто задуматися про виправлення або припинення відносин, коли поведінка друга змушує засумніватися в його відданості або мотивах.

Основні ознаки токсичної дружби:

1. Ви виявляєте, що особиста інформація, якою ви поділилися з другом і просили нікому не розповідати – стала відома третім особам. Це говорить про те, що у вашій дружбі пропала повага та довіра.

2. Друг хоче знати про вас і ваше життя набагато більше, ніж він готовий розповісти про себе. Здорова дружба стоїть на взаємному обміні інформації. Але якщо ви відчуваєте, що ваш друг постійно щось приховує, то пригальмуйте та оцініть ситуацію.

Часом скритність - це відмінна риса вашого друга і він в принципі мало про себе розповідає. Але, якщо це стосується нових знайомих – не заглиблюйтеся у стосунки, поки не розберетеся в ситуації.

3. Колега по роботі, якого ви вважали своїм другом, намагається привласнити собі заслуги за ваші ідеї або спільну роботу. Допомогти колезі та підтримати, поділитися чимось - це нормально. Але друзі не крадуть ідеї, досягнення, репутацію, друзів або романтичні інтереси.

4. Ви відчуваєте, що у вашій дружбі щось йде не так. У будь-яких стосунках варто довіряти своїм інстинктам. Якщо станеться щось неприємне, ви згадаєте про те, що були попереджувальні знаки.

5. Ваш друг вас постійно засмучує або вам хочеться уникати з ним спілкування все частіше – це привід задуматися про те, що прийшов час припинити дружбу або зробити паузу в спілкуванні. Якщо ви часто шукаєте причини, щоб відмовитися від спільної зустрічі - це тонка ознака, що ваша дружба не дуже здорова.

6. Хтось намагається стати вашим близьким і нерозлучним другом дуже швидко. Ви відчуваєте, що ваш новий знайомий ніби підштовхує вас рухатися швидше і намагається вами маніпулювати заради власної вигоди. Можливо, цій людині потрібна допомога в пошуку роботи, в знайомстві з кимось із вашого оточення, в отриманні запрошення або доступі куди-небудь.

7. Ваш друг часто просить про послугу, допомогу та підтримку для себе. Але, коли вам потрібна допомога – його ніколи немає поруч. За фактом, він тільки бере все необхідне з ваших відносин і нічого не дає натомість.

8. Близький друг за вашою спиною об'єднується з іншими вашими друзями для спільного дозвілля, заходу або вечірки. Але вас туди не запрошують або приховують інформацію.

9. Ваш друг влився в коло друзів і поступово намагається вас звідти вижити. Він розповідає вашим друзям особисту інформацію про вас або ж виставляє вас в невигідному світлі.

Які питання потрібно задати собі про дружбу

Якщо вас щось турбує у стосунках з близьким другом, задайте собі три простих питання. Вони допоможуть розібратися в тому, що відбувається.