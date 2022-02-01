Как распознать токсичную дружбу: эти признаки указывают на врага рядом с вами

Дружба между людьми основывается на многих факторах и порой их даже намного больше, чем в романтических отношениях или браке. Бывает так, что самый близкий друг превращается в токсичного врага, но мы не всегда успеваем это понять вовремя.

Доктор психологии и философии Сюзанна Деджес-Уайт в своем блоге назвала признаки, которые указывают на то, что ваш друг превратился во врага.

Как объясняет эксперт, в любой дружбе между людьми есть важные и ключевые моменты, на которых такая взаимосвязь держится. Она назвала основные:

Дружба основана на взаимном уважении, честности и взаимной близости

Друзья должны помогать друг другу чувствовать себя лучше, а не хуже

Любой должен отдавать отчет, какое поведение может превратить его в призрак друга.

Она отметила, что не каждая дружба способна длиться вечно и нормально, когда люди постепенно отдаляются из жизни друг друга. Но печально, когда это происходит в результате скандала.

Порой люди перерастают дружбу, когда их жизнь начинает меняться – в результате романтических отношений или их разрыва, после переезда в другой город, после рождения детей или после отказа от совместных хобби.

Дружба может растворяться во времени в течении жизни и иногда появляются предупреждающие знаки о том, что пора поставить точку этим отношениям.

Особенно стоит задуматься об исправлении или прекращении отношений, когда поведение друга заставляет усомниться в его преданности или мотивах.

Основные признаки токсичной дружбы:

1. Вы обнаруживаете, что личная информация, которой вы поделились с другом и просили никому не рассказывать – стала известна третьим лицам. Это говорит о том, что в вашей дружбе пропало уважение и доверие.

2. Друг хочет знать о вас и вашей жизни намного больше, чем он готов рассказать о себе. Здоровая дружба стоится на взаимном обмене информации. Но если вы чувствуете, что ваш друг постоянно что-то скрывает, то притормозите и оцените ситуацию.

Порой скрытность – это отличительная черта вашего друга и он в принципе мало о себе рассказывает. Но, если это касается новых знакомых – не углубляйтесь в отношения, пока не разберетесь в ситуации.

3. Коллега по работе, которого вы считали своим другом, пытается присвоить себе заслуги за ваши идеи или совместную работу. Помочь коллеге и поддержать, поделиться чем-то – это нормально. Но друзья не воруют идеи, достижения, репутацию, друзей или романтические интересы.

4. Вы чувствуете, что в вашей дружбе что-то идет не так. В любых отношениях стоит доверять своим инстинктам. Если произойдет что-то неприятное, вы вспомните о том, что были предупреждающие знаки.

5. Ваш друг вас постоянно расстраивает или вам хочется избегать с ним общения все чаще – это повод задуматься о том, что пришло время прекратить дружбу или сделать паузу в общении. Если вы часто ищете причины, чтобы отказаться от совместной встречи – это тонкий признак, что ваша дружба не очень здоровая.

6. Кто-то пытается стать вашим близким и закадычным другом очень быстро. Вы чувствуете, что ваш новый знакомый как будто подталкивает вас двигаться быстрее и пытается вами манипулировать ради собственной выгоды. Возможно, этому человеку нужна помощь в поиске работы, в знакомстве с кем-то из вашего окружения, в получении приглашения или доступе куда-либо.

7. Ваш друг часто просит об одолжении, помощи и поддержке для себя. Но, когда вам нужна помощь – его никогда нет рядом. По факту, он только берет все необходимое из ваших отношений и ничего не дает взамен.

8. Близкий друг за вашей спиной объединяется с другими вашими друзьями для совместного досуга, мероприятия или вечеринки. Но вас туда не приглашают или скрывают информацию.

9. Ваш друг влился в круг друзей и постепенно пытается вас оттуда выжить. Он рассказывает вашим друзьям личную информацию о вас или же выставляет вас в невыгодном свете.

Какие вопросы нужно задать себе о дружбе

Если вас что-то беспокоит в отношениях с близким другом, задайте себе три простых вопроса. Они помогут разобраться в том, что происходит.