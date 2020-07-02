Шквали, град, смерчі: Україну накриє небезпечна погода

Погода в Україні 3 липня, в п'ятницю буде досить мінливою. Температура повітря буде високою, близько 30 градусів, але на Заході країни пройдуть дощі з грозами. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Наталка Діденко.

"Розжарене повітря, тому в грозах можливі сильні зливи та шквали, і навіть град з локальними смерчами", - попередила синоптик.

За словами експерта, на решті території України буде переважати суха погода, хіба вдень у Харківській і Сумській областях якісь місцеві можливі дощі.

"Спека охопить більшість областей, протягом дня ховайтеся у тінь, під вентилятори, кондиціонери, кепки, панамки чи здоровенні капелюхи. У кого є проблеми з серцем або з артеріальним тиском і є можливість просто повалятися вдома на дивані - краще поваляйтесь", - радить Діденко.

У п'ятницю температура повітря в Україні досягне +34 градусів, на півдні та сході до +36 градусів. Дощі освіжать тільки повітря в західних областях, там передбачається +23 +28 градусів. Вітер в Україні південний і південно-східний, невеликий або помірний.

У столиці 3 липня буде спекотно і без опадів, а от увечері можливий локальний грозовий дощ.

Діденко повідомила, що спека трохи знизиться на вихідні 4 і 5 липня.

Як ми раніше писали, Укргідрометцентр дав прогноз на найспекотніший місяць літа.