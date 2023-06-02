Внезапно умер молодой музыкант - участник известной украинской рок-группы

Какая причина смерти

"Дорогие слушатели и друзья! Сегодня умер наш барабанщик Валера "Crash" Федюк. Трудно описать словами все, что мы чувствуем по этому поводу, и нет сил объяснять, как все произошло.

Искренне сочувствуем семье, друзьям, побратимам и всем, кто его знал и любил. Он был человек невероятного таланта! Да будет жить вечно в наших сердцах и песнях! Покойся с миром, друг!" - сообщили в пресс-службе.

Конкретная причина не называется, однако известно, что молодой парень скончался "от осложнений, вызванных хроническими проблемами со здоровьем".

Валерий Федюк, 2017 год (фото: facebook.com/valeriy.igorovuch)

Что известно о музыканте и группе "Сны Дриады"

Альтернативная рок-группа из Ивано-Франковска была основана в 2008 году, когда трое школьных друзей Владимир Стефинка, Тарас Бойчук и Владимир Шеремета собрались вместе, и создали первую песню "Ангел и демон".

В 2011 году к группе присоединился Валерий Федюк, который до этого был участником коллектива "Пиковая дама", а также группы "Burning the moment".

Валерий был талантливым барабанщиком-скримером (фото: facebook.com/valeriy.igorovuch)

После этого коллектив начал активно развиваться и трансформироваться, ведь Валерий, кроме чрезвычайного барабанного мастерства, добавил в аранжировку песен и экстрим-вокал, который овладел благодаря участию в группе "Burning the moment", как вокалиста, скримера. Это стало определенной фишкой группы - скримящий барабанщик.

Когда и где можно попрощаться с Валерием

Прощание с Валерием Федюком и похороны после, состоится 3 июня в 09:00 в Будинку смутку, ул. Ребета, 3 (Ивано-Франковск).

Вот ссылка на "банку", если есть желание поддержать семью в эту трудную минуту.

Смотрите ниже лучшие видео группы "Сни Дріади":

А вот последнее аудио, опубликованное Валерием Федюком в соцсетях: