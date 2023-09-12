Внезапно умер херсонский музыкант, чей хит знает каждый украинец

Что известно о смерти музыканта

Причины смерти жена музыканта не указала, лишь сообщила, что его не стало 11 сентября.

"Сегодня умер мой самый любимый и родной человек. Умер мой муж Владимир Ефимов", - написала она на своей странице.

В комментариях друзья и знакомые принесли свои соболезнования и некоторые были шокированы новостью, так как разговаривали с музыкантом буквально за пару дней до смерти.

Умер музыкант из группы "Степ" (скриншот)

Кем был Владимир Ефимов

В 1995 году в Херсоне был основан музыкальный коллектив "Степ", в который вошли Владимир Ефимов, Андрей Череднюк и Сергей Василенко. В 90-х коллектив был очень популярен, и музыканты объездили с концертами почти всю Украину.

В 1997 году Владимир Ефимов написал песню, которая вошла в альбом "Ты не пожалкуєш"- "Смажений кабанчик".

Продажи альбома побили все рекорды, а "Смажений кабанчик" стал хитом. Из других известных песен - "Бум, бум - все у нас есть", "Девушка Африка". По оценкам специалистов, тираж этого альбома по продажам побил все рекорды, которые существовали до того в Украине.

В 2000 году вышел альбом "Зелена доля", в 2006 - альбом "Качечка". На одноименную песню из этого альбома сняли мультфильм.

С 2014 года коллектив активно гастролировал по востоку Украины - музыканты часто ездили на передовую, чтобы поддержать бойцов ВСУ. В 2022 году они выпустили новый альбом, приуроченный к 27-летию коллектива - "Країна Україна".

Как отмечали музыканты, своими песнями они хотели поддержать народ Украины в это непростое время и хотят поднять не только патриотический дух, но и просто настроение.

Известно, что Владимир Ефимов с начала полномасштабного вторжения вместе с супругой находился в Херсоне и скорее всего, провел более полугода в оккупации.

Оксана Довженко опубликовала также еще один клип со своим мужем, который был снят в 2021 году.