Раніше не знав: двійник Зеленського звернувся до українського президента (фото)

Двійник Володимира Зеленського, недавно помічений в московському метро в РФ, виявився уродженцем Узбекистану. Автомаляр Умід раптову "славу" сприйняв спокійно, адже про зовнішню схожість із президентом України йому говорили і до того, як кадри у підземці потрапили в мережу і швидко розійшлися на просторах інтернету. Про це передає Mash на своєму Telegram-каналі.

Чоловік зізнався, що його часто впізнають на вулиці, та й на роботі жартома називають тепер в основному тільки Зеленським.

Двійник Володимира Зеленського в московському метро (фото: facebook.com/k.dimitriy)

Двійник екс-лідера "Квартал 95" проживає в Москві зі своєю дружиною і дітьми, мріє отримати російське громадянство.

За його словами, ще в 2016 і 2017 роках знайомі звернули увагу на разючу схожість з Володимиром Зеленським, а сам Умід спочатку не розумів, про кого йдеться.

"Раніше не знав, хто такий Зеленський", - розповів чоловік, і додав, що після переглянув відео виступів колишнього артиста і добре відгукнувся про гумор.

Як каже Умід - знайомі називають його Дмитром - друзі показали йому знімки з інтернету, на яких він їде на роботу у вагоні метро, і саме вони принесли автомаляру велику популярність через схожість з українським президентом.

Двійник Володимира Зеленського виявився автомаляром в Москві в РФ (фото: Telegram-канал Mash)

"Я президенту України Зеленському зичу міцного здоров'я і щастя", - звернувся "двійник" до свого "оригінала".

Як пише видання, Умід також готовий у разі потреби "замінити на зйомках".