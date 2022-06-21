Ранні огірки консервувати не можна? Що про це говорять досвідчені городники

Існує думка, що для засолювання і консервування підходять тільки ті огірки, які з'явилися вже через два тижні після початку плодоношення.

Однак ніякого наукового обґрунтування цьому твердженню насправді немає. Перший урожай огірків абсолютно нічим не відрізняється від другого або третього.

Найчастіше городники намагаються насолодитися першими огірками в салатах, а солити та консервувати починають їх пізніше. І перший урожай зазвичай невеликий - поласувати в салатах і засолити хоча б три банки відразу не вийде.

Має значення і ціна огірків - перші плоди на ринку коштують дорого і недоцільно їх закручувати в банки. Варто почекати пару тижнів, поки ціна опуститься. Також багато городників дотримуються сімейних традицій.

А ось для консервування і засолювання огірків є інший важливий фактор - сорт. Є сорти огірків, які дійсно не дуже підходять для заготовок і виходять м'якими та не хрусткими.

Найкращі огірки для засолювання - з великими пухирцями та чорними шипами. З дрібними пухирцями підходять менше, а огірки з гладкою шкіркою зовсім не годяться для консервування.

Вибирати потрібно середні плоди - довжиною в 10-12 см. Великі огірки можна засолити на зиму для салатів. І обов'язково сорт потрібно перевіряти на гіркоту - інакше все закрутки будуть зіпсовані.

Існують спеціальні салатні сорти огірків, а є відповідні - виключно для консервування і засолювання.