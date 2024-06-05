В рамках выставки "Голоса" музея "Голоса мирных" состоится интервью с Антоном Дробовичем

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова проведет публичное интервью с Антоном Дробовичем - украинским общественным и государственным деятелем, экспертом в сфере коммуникаций, образования и культуры, главой Украинского института национальной памяти.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт музея.

Мероприятие состоится в рамках выставки "Голоса" в мультимедийном пространстве музея.

Модерировать беседу Анастасия Платонова, культурная критика и кураторша.

Когда: среда, 12 июня, 17:30

Где: Музей истории города Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7

Вход свободен по подтвержденной регистрации в Музее "Голоса Мирных": https://forms.gle/nA9XUmGtKi9TqVns7

Говорить будут о следующем:

национальные политики и практики памяти;

трансформацию подходов и стратегий мемориализации во время полномасштабной войны;

роль государства как одного из актеров среды памяти;

главные процессы и вызовы текущей мемориализации во время войны.

Антон Дробович является магистром философии и правоведом. Работал ассистентом, преподавателем и доцентом на кафедрах культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова, являлся руководителем Службы стратегии музейного планирования и развития НКММК "Мистецький Арсенал".

Защитил диссертацию по специальности "Философия культуры, философская антропология". В 2016 году работал советником Министра образования и науки Украины.

В 2017-2019 годах был менеджером по коммуникациям, а затем экспертом по вопросам образования и культуры Института общественно-экономических исследований.

Антон Дробович работал руководителем образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". В декабре 2019 был назначен Кабинетом Министров Украины на должность Председателя Украинского института национальной памяти.

Является автором более 50 научных публикаций, а также пяти образовательных курсов и программ по философии, культурологии и истории культуры. Опубликовал ряд экспертных материалов по теме социального развития, образования и культуры для ведущих украинских СМИ.

Публичные интервью проходят в рамках цикла культурологических событий Музея "Голоса Мирных", направленных на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте Музея https://civilvoicesmuseum.org/