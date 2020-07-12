Рак язика: медики назвали симптоми, які сигналізують про небезпеку

Рак язика буває декількох типів, і лікарі їх розділять по тому, де може утворитися пухлина. Злоякісні утворення можуть з'явитися на передній частині мови (рак ротової порожнини), або на ділянці основи язика (рак ротоглотки).

У першому випадку пухлина можна побачити та відчути. У другому випадку допоможе тільки діагностика, через те, що рак в основі язика супроводжується незначними симптомами, які можна легко пропустити. Про це пише видання Zdorovia.

"Пухлини на основі мови часто діагностують вже великими, помітити їх на початкових стадіях раку дуже важко. Єдиним раннім симптомом ураження є біль у вухах – ніколи не ігноруйте її появу", - зазначають медики з лікарні Cedars Sinai в США.

Крім неприємних відчуттів у вухах, небезпечним симптомом є неприємний запах при диханні. Онкологи стверджують, що такий запах відрізняється від звичайного неприємного запах з рота, який виникає вранці при пробудженні. Після чищення зубів звичайний запах проходить, а от запах через онкологію – ні. Це пов'язано з тим, що на вогнищі пухлини на язику поселяються бактерії й з часом вони починають розмножуватися.

Американські фахівці назвали інші симптоми, які можуть вказувати на те, що розвивається рак язику.

У роті або на губі може з'явитися болячка, яка не загоюється.

На яснах, мигдаликах або слизовій оболонці порожнини рота виникає червона або біла пляма.

Людина відчуває потовщення або грудку в щоці, на губі, у роті або горлі.

З'являється відчуття, що щось застрягло в горлі.

Змінюється голос, з'являється хрипота.

Рот або язик можуть німіти з незрозумілих причин.

У роті та горлі може виникати біль.

"Біль у вухах і навіть перераховані симптоми необов'язково вказують на рак, однак при їх появі важливо проконсультуватися з лікарем, щоб виключити ймовірне онкологічне захворювання", - порадили фахівці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали саму корисну зелень для організму, яка омолоджує організм і захищає від раку.

А також розповідали про те, що лікарі назвали види раку, які легко можна виявити на ранній стадії та вилікувати.