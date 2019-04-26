Не все так райдужно: Анна-Марія пояснили, чому їдуть на "Нову хвилю"

Дует Анна-Марія представить Україну в Росії (Колаж РБК-Україна)

Анна-Марія зізналися, хто їм порадив поїхати в Росію

Скандальний дует сестер Ганни і Марії Опанасюк, які не змогли відповісти на запитання журналіста про те, чий Крим, пояснили, чому вони їдуть представляти Україну на конкурс "Нова хвиля" в Сочі, Росія. Про це вони розповіли у своєму інтерв'ю для "КП в Україні".

Анна-Марія розповіли, що вони подавали заявки на багато міжнародних конкурсів, щоб представляти Україну і крім "Нової хвилі", вони поїдуть ще на фестиваль Лайми Вайкуле "Рандеву" в Юрмалі.

Вони відзначили, що спокійно відносяться до критики і навіть радилися з приводу своєї поїздки з Андрієм Данилком.

"А зовсім нещодавно спілкувалися з Андрієм Данилком як раз на цю тему. І він сказав: "Якщо кожен раз думати, а хто що скаже, то можна в підсумку так нічого і не зробити!". І він має рацію. Ми вдячні йому за його поради. Ми їдемо не на російський конкурс, а на міжнародний! Ми їдемо показувати красу української музики і голосу до всіх, хто готовий сприймати і слухати", - розповіла Марія Опанасюк.

Дует Анна-Марія (facebook.com/annamariashow)

Дівчата зізналися, що після провалу на Нацвідборі на Євробачення 2019 в їхньому житті був важкий період.

"Так, це був дуже важкий період в нашому житті, повний випробувань. Ми зрозуміли, що не все так райдужно, не треба всім беззастережно довіряти. Ми зробили для себе важливі висновки і стали сильнішими. Але тим не менш, ми вдячні цій ситуації", - розповіли артистки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що скандальний дует Анна-Марія представить Україну на "Новій хвилі" в Росії.

А також розповідали про те, що фаворитки Нацвідбору оскандалилися через Крим.