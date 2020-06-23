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Радість і гордість: українка прикрасила обкладинку світового глянцю (фото)

STYLERПерсони    23.06.2020 - 12:28
Радість і гордість: українка прикрасила обкладинку світового глянцю (фото)
Анна Гомонова прикрасила новий випуск l'officiel Baltic (фото: instagram.com/anna_gomonova_official)

Модель Анна Гомонова стала обличчям l'officiel Baltic

Українка Анна Гомонова стала обличчям нового випуску популярного глянцю L'Officiel Baltic. Українка знялася в декількох вишуканих образах і дала відверте інтерв'ю для міжнародного журналу про моду, красу і стиль життя.

Зйомки проходили ще до карантину, в знаменитому паризькому залі Carrousel Du Louvre. Фотосесія для обкладинки видання відбулася в рамках Paris Fashion Week Couture 2020, де Анна взяла участь у показах світових дизайнерів.

"Мінімум раз на місяць я беру участь в фотосесіях для відомих брендів. Але, коли мені надійшла пропозиція знятися для обкладинки L'Officiel Baltic, я відчула незвичайну радість і гордість! Збулася моя мрія та я мала нагоду продемонструвати всю майстерність і досвід для зйомки в дуже стильному і модному журналі", - поділилася своїми враженнями Гомонова.

Радість і гордість: українка прикрасила обкладинку світового глянцю (фото)Радість і гордість: українка прикрасила обкладинку світового глянцю (фото)Радість і гордість: українка прикрасила обкладинку світового глянцю (фото)Радість і гордість: українка прикрасила обкладинку світового глянцю (фото)

Українка Анна Гомонова знялася для L'Officiel Baltic (фото: Master Management)

За словами Анни, процес зйомок проходив дуже професійно, без будь-якої напруги або незручності. З моделлю спілкувалися, робили точні коригування, обговорювали побажання по кадру.

"Було дуже комфортно і весело, оскільки як мені подобається сам процес позування. Команда на майданчику прагнула до взаємної, легкої та плідної співпраці. Під час зйомок мене весь час просили зробити суворе обличчя. Але сам процес роботи був дуже приємний і легкий. Чим більше мене просили бути серйозною, тим смішніше ставала ситуація. Зрештою вийшли потрібні, чудові кадри і мій виразний фотопортрет для обкладинки журналу!" - зазначила українка.

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Автор: Марія Бойко

Теги Новини України модель
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