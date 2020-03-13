У Радомишлі захворіли парафіяни церкви, куди ходила померла українка

Коронавірус в Україні призвів до першої смерті 13 березня. Загибла від COVID-19 71-річна жінка в Радомишлі повернулася з Польщі 1 березня і з тих пір контактувала з багатьма людьми, в тому числі 8 березня відвідувала місцеву церкву. Стало відомо, що п'ятеро місцевих жителів, які ходили з загиблою в одну церкву, звернулися до медиків з підозрілими симптомами.

Варто відзначити, що у Радомишлі оголосили надзвичайну ситуацію. Призупинено рух транспорту і робота всіх ринків. Будинок, де живуть рідні жінки, а також місця її лікування посилено охороняються правоохоронцями.

П'ять людей, що ходили з померлою від коронавіруса жінкою в церкву, поскаржилися на високу температуру і нежить.

"Три людини зараз на самоізоляції, з приводу двох людей ми приймаємо рішення. Можливо, вони будуть госпіталізовані", - прокоментувала головний лікар Радомишльської ЦРЛ Наталія Вітінська, пише ТСН.

Крім того, стало відомо, що після повернення в Україну хвора зверталася до лікаря зі скаргами на високий тиск. 3 березня її перевірили і відпустили додому. Медиків, які контактували з нею, самоізолювали, а частину з них помістили в бокси.

На в'їзді і виїзді з Радомишля всім водіям і пасажирам міряють температуру. На вулиці дуже мало людей, перехожі в захисних масках. На обсервації в Радомишлі зараз знаходиться шість родичів померлої жінки, і четверо її гостей. Крім того двоє гостей з Києва відправили на обсервацію.

Нагадаємо, що в групу ризику захворювання коронавірусом входять літні люди, а також люди з хронічними хворобами (діабет, захворювання серця і легенів).

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