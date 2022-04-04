Радіобіологи про опромінення окупантів на ЧАЕС: для опромінення потрібно було їсти або вдихати землю

Але окупанти перебували в Чорнобилі понад місяць і навіть рили окопи в зараженому Рудому лісі.

Російські окупанти захопили територію ЧАЕС у перші дні війни. Вони влаштували там свій пункт і зберігали багато зброї. Захисникам України довелося відступити, оскільки одне невірне потрапляння могло спровокувати нову екологічну катастрофу.

Яку дозу опромінення радіацією могли отримати військові РФ і що відбувалося на ЧАЕС, розповіли радіобіологи в інтерв'ю для Suspilne.

Як пояснюють фахівці, у Чорнобильської зони є своя специфіка. Будь-яке втручання є радіаційно небезпечним. Навіть регламентні роботи проводяться так, що не привести до інтенсифікації процесів міграції радіонуклідів. Будь-яка робота на ЧАЕС жорстко регламентується, і будь-яка робота поза регламентом підвищує вихід радіонуклідів в простір.

Будь-які бойові дії на території Чорнобильської зони небезпечні, бо можуть привести до порушення експлуатації сховища відпрацьованого ядерного палива і Нового безпечного конфайнменту.

У 30-кілометровій зоні зони відчуження знаходиться лише 2% тієї активності, яка в результаті аварії вийшла в простір. 98% знаходиться в укритті. Але стан укриття повинні контролювати навчені люди. З 25 лютого контроль не проводили.

Персонал, який опинився в полоні у російських військових, пробув на станції 600 годин замість стандартних 12. Зараз їх змінили добровольці, які там сидять вже тиждень. В окупації персонал не міг нормально відпочити, а це сильно впливало на їх роботу і людей не вистачало. Тому вони зосередилися тільки на моніторингу роботи енергоблоків.

У сховище відпрацьованого палива вони не могли піти, тому зараз ніхто не знає, яка там ситуація.

Рух російських окупантів по Зоні відчуження

Річ у тому, що атомна електростанція не працює, тому вибуху, такого, як був в 1986 році там бути не може. Але ось повторне забруднення повітря радіонуклідами - може.

Окупанти саме тому і розташували техніку біля саркофага, через те, що розуміли, що українські військові не будуть застосовувати артилерію поблизу ЧАЕС. Це все могло привести до підйому в повітря великої кількості радіоактивного пилу.

Та й стріляти по новому Саркофагу, який будували всім світом – погана ідея. Небезпечно було, що росіяни звозили туди багато зброї. У тому числі й старого, яке могло саме по собі детонувати.

Небезпечних місць у Чорнобильській зоні багато. Це СВЯПи, саркофаг і "Вектор" - комплекс виробництва з деактивації, транспортування, перероблювання та захоронення радіоактивних відходів. І Рудий ліс фактично теж є сховищем радіоактивних відходів, оскільки це траншеї, де закопали дерева, на які подуло зі зруйнованого реактора.

На території зони існує система моніторингу поточного радіаційного стану. Вона складається зі 146 пунктів. Зараз вона з невідомих причин недоступна онлайн.

Востаннє передачі даних (25-26 лютого) було зафіксовано радіаційного фону у 2 рази. Тільки у сховищі радіаційних відходів "Вектор" зареєстрували перевищення у 7 разів.

Системи працюють автоматично, і датчики знаходяться на висоті одного метра над землею. Ймовірно, рух військової техніки підняв пил і радіонукліди злетіли ближче до датчиків, тому система зафіксувала підвищення фону.

Зараз система не працює і поки можна орієнтуватися тільки за усередненими даними. Тим, які надходять від детекторів на українських або європейських атомних станціях.

У Рудому лісі землю потрібно було їсти та вдихати

Як стверджують фахівці, ймовірність того, що радіонукліди вийдуть за межі зони відчуження, не дуже висока. Пил потрібно було б підняти дуже високо вгору і її повинен понести сильний вітер. Швидше за все всі радіонукліди залишаться в зоні відчуження.

Після звільнення ЧАЕС буде дуже багато роботи для радіоекологів, оскільки відбувся сильний перерозподіл радіонуклідів. Зону доведеться знову картувати для досягнення радіаційної безпеки.

Територія знову буде вважатися небезпечною і надовго закритою для туристів. Крім роботи вчених, там ще й все потрібно очистити від мін.

Інформація про те, що в лікарнях Білорусі можуть бути люди з променевою хворобою, може бути правдивою. Але потрібно шукати, де вони тоді отримали таку дозу. За місяць в Рудому лісі вони б не отримали таку дозу. А під арку четвертого енергоблока начебто ніхто не заходив.

Залишаються СВЯПи з відпрацьованим паливом, пункти тимчасової локалізації та поховання радіоактивних відходів, так звані могильники, які розкидані по 10-кілометровій зоні.

У зоні рудого лісу найнебезпечніші - альфа і нейтронні випромінювання. Його джерелом в зоні відчуження-ізотопи плутонію та америцію, які накопичені в межах 10-кілометрової зони. Ці частинки невеликі, їм складно проникати далеко. І для захисту досить тільки одягу. Хоча, якщо вони потрапляють всередину, то накопичуються в органах травлення і легенів. І цілком можуть їх пошкодити.

Є ще ізотопи цезію і стронцію. Вони випромінюють гамма і бета-частинки, які менше за розміром і тому можуть проникати далі в тіло. Від гамма-випромінювання може врятувати свинець, від бета - плексигласове скло. Вони менше руйнують клітини людини, але їх в лісі набагато більше.

"Радіонукліди можуть накопичуватися в організмі людини, і це небезпечно. Але для того, щоб це сталося, потрібно їсти дуже забруднені продукти або вдихати пил. Наприклад, у разі окопів в Рудому лісі росіянам потрібно було їсти землю або дихати виключно пилом, щоб в тіло потрапило багато радіонуклідів", - підкреслили вчені.

Варто відзначити, що російські окупанти могли дійсно заходити в багато приміщень. Є дані, що могли бути викрадені багаторічні розробки українських вчених, розробки ізотопів, зразки радіоактивних відходів.