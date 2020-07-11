Радикально: Комаровський запропонував несподіваний спосіб захисту від COVID-19

Євген Комаровський запевняє, що в Україні було б правильно ввести жорсткі обмеження для людей, які потрапляють в групу ризику. Своєю думкою доктор поділився в інтерв'ю YouTube-каналу "Politeka Online".

Комаровський вважає, що для пенсіонерів можна було б виділити певний час, в який вони мали б можливість відвідувати супермаркети і аптеки - приблизно з 8 до 9 ранку.

"Чому не можна зробити так, щоб першу годину роботи після відкриття супермаркети та аптеки брали тільки літніх людей, а щоб після 9 ранку жоден пенсіонер не мав можливості зайти нікуди?" - зазначив лікар.

Захистити групи ризику, на його думку, можна лише радикальними способами. При цьому не варто обмежувати молодих, які хворіють мінімально. Державна політика дуже сумнівна в даному питанні.

"Діти не є групою ризику. Молодь не є групою ризику. Закрити школи і інститути - це страшна помилка. Зупинити виробництво, де працюють молоді люди, втратити купу грошей, які можна було б вкласти в турботу про старих", - прокоментував він.

До речі, особливому ризику піддаються насамперед літні люди, при цьому рівень смертності зростає у геометричній прогресії починаючи приблизно з 65 років.

Тому в період пандемії коронавірусу люди похилого віку повинні бути особливо захищені, тим більше якщо вони страждають хронічними захворюваннями, що підвищують небезпеку летального результату. Вони повинні уникати будь-яких скупчень народу, будь то масові заходи або зустрічі в людних місцях.

Комаровський розповів про коронавирусе

Нагадаємо, що Комаровський розповів про ризики захворювання COVID-19 під час футболу.