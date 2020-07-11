Комаровський розповів про ризики захворювання COVID-19 під час футболу

Євген Комаровський (фото: facebook.com/uakomar)

Комаровський повідомив радісну новину для любителів футболу

Євген Комаровський відповів на хвилююче багатьох любителів спорту питання. Лікар заявив, що футболісти можуть спокійно грати і не турбуватися про коронавирус. Відповідне відео доктор опублікував на YouTube-каналі.

Комаровський стверджує, що ризики зараження при грі на свіжому повітрі, особливо якщо вона не є контактною, - мінімальні. Проте є ситуації, при яких ризики заразитися різко збільшуються.

"Звичайно, якщо вся команда накинеться на того, хто забив гол - з криками, поцілунками, то ризик різко зростає. Але, в цілому, для футболіста три місяці без гри - дуже шкідливо для здоров'я", - зазначив доктор.

При цьому великий ризик заразитися коронавірусом у людей на трибунах. "Люди, які кричать та обіймаються, звичайно ж, ризикують. Тому трибуни можна відкривати, але при цьому відстань має бути близько чотирьох метрів", - прокоментував Комаровський.

Крім того, раніше в Нідерландах провели дослідження, в результаті якого встановлено, що футболісти на полі знаходяться на відстані 1,5 метри один від одного не більше 30 секунд одночасно - ризик поширення коронавірусу в такому випадку низький.

Незважаючи на це, коронавірус паралізував футбол і досі немає ясності, коли клуби повернуться до нормального життя. При цьому вже були випадки, коли у футболістів виявляли вірус. Тому ситуація залишається неоднозначною.

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