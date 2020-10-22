Радіація в Чорнобилі виявилася небезпечніша, ніж вважали: вчені б'ють на сполох

У Чорнобильській зоні відчуження негативний вплив радіації на екосистему виявився більший, ніж передбачалося. Таких висновків дійшли вчені після проведення досліджень на комах, а саме на джмелях, які піддалися впливу радіації.

У результаті відтворення колоній скоротилося на 30-45 відсотків при дозах опромінення, які раніше вважалися занадто низькими для впливу на комах. Про це передає Phys.org.

"Наші дослідження показують, що комахи, які живуть у найбільш забруднених районах Чорнобиля, можуть постраждати від несприятливих наслідків з подальшими наслідками для екосистемних процесів, таких як запилення", - сказала провідна авторка статті Кетрін Рейнс.

Як пояснили вчені, джмелів вони вибрали через їх вирішальну роль у запиленні, а також з причини відсутності лабораторних досліджень бджіл.

Дослідження опубліковано 21 жовтня в журналі Proceedings of the Royal Society B. Ця робота спрямована на з'ясування того, як іонізуюча радіація впливає на комах, які зазвичай вважаються більш стійкими, ніж інші види.

"Наслідки для диких тварин, що живуть у радіологічно забрудненому середовищі, неясні. Попередні лабораторні дослідження показують, що комахи відносно стійкі до радіації; проте деякі польові дослідження в Чорнобильській зоні відчуження показують серйозні побічні ефекти при значно нижчих потужностях доз радіації, ніж очікувалося", - пишуть автори.

Вчені з Шотландії та Німеччини піддали джмелів в лабораторних умовах впливу різних рівнів радіації, виявлених у зонах відчуження біля ЧАЕС, де в 1986 році сталася найстрашніша ядерна катастрофа у світі.

Рівні доз, зіставні з Чорнобильською зоною відчуження (50-400 мкГр/год), порушували відтворення джмелів і гальмували ріст колоній, але не впливали на вагу чи тривалість життя колоній.

Зважаючи на нові дані про негативний вплив радіації дослідники закликали до перегляду міжнародних рамок радіологічного захисту навколишнього середовища.

Раніше повідомлялося, що у вересні в Чорнобильській зоні велике підприємство збирало радіоактивний урожай.

Також ми писали про те, що у Чорнобилі знайшли предмет з убивчою радіацією, а доступ до небезпечної конструкції вільний.