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Все задля лайків: у Харкові хлопець зі скрипкою виліз на дах тролейбуса і влаштував концерт (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Харкові підліток влаштував шоу на даху тролейбуса. Він заліз на його дах і грав на скрипці. Хлопець не хотів злазити і його знімали силою.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Харків 1654".

Так, інцидент стався сьогодні, 24 вересня, у тролейбусі, який курсує за 46 маршрутом.

На відео видно, як хлопець виліз на дах тролейбуса зі скрипкою в руках. Коли ж комунальний транспорт рушив, він почав грати.

Хлопець грав музику під час руху спершу сидячи, а потім взагалі вирішив лягти.

Коли до молодика піднявся чоловікові, який ймовірно є водієм, це перестало бути позитивним дійством. Тому музиканта силою витягнули та надавали стусанів по голові. Він у цей момент він викрикував "усім дякую, концерт завершено" та складав інструмент у кейс.

Окрім того, очевидці кажуть, що, мабуть, хлопець таким чином вирішив зняти відео для TikTok.

У коментарях користувачі не в захваті від вчинку молодика та пишуть, що це могло закінчитись трагічно.

  • А якби струмом вдарило;
  • В страшний час живемо;
  • Потрібно було до проводів скрипку під'єднати;
  • Що робиться з людьми, жах;
  • Мабуть, йому адреналіну не вистачало.

Раніше ми повідомляли, що у Києві водій і кондуктор автобуса шокували пасажирів своїм заняттям.

Також ми писали, що у Києві "засікли" маршрутника, якому плювати на безпеку.

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тролейбус