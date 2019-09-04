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У Раді запропонували зробити кабінки для кохання: надихнула депутат з інтим-листуванням

STYLERЖиття    04.09.2019 - 10:59
У Раді запропонували зробити кабінки для кохання: надихнула депутат з інтим-листуванням
Колаж (РБК-Україна)

Валерій Сараула вніс цікаву пропозицію для уряду

Після того, як депутат від "Слуги народу" Олена Криворучкіна вела інтимне листування з коханим у Верховній Раді, в мережі користувачі почали жваво обговорювати цю історію. Але далі пішов український популярний ведучий Валерій Сараула. Він не просто написав вірш, який адресував Олені Криворучкіній, але і висунув пропозицію - створити у парламенті секс-кабінки. За словами ведучого, це європейська практика. Свій вірш Валерій опублікував на сторінці в Facebook.

"Вчора, після голосування за зняття депутатської недоторканності, депутат Олена Криворучкіна, вела інтимне листування з коханим. Під враженнями, я написав їй вірш", - підписав ролик Сараула.

"Писала депутатка, що хоче кохатись. Хоче жінкою побути, а не депутатись.

Має пишну вроду - та не може скористатись, бо слуга народу.

Тиснуть на жінок мандати, бо така їх доля...", - продекламував вірш Сараула.

Відео: Валерій Сараула написав вірші депутату від партії "Слуга народу" (facebook.com/saraula.valerij)

У коментарях користувачі відзначили, що ідея Сараули - блискуча.

  • А вони кажуть "жовта преса". Он як людей надихнули!
  • Інтимна лірика.
  • Хороша ідея.

У Раді запропонували зробити кабінки для кохання: надихнула депутат з інтим-листуваннямСкріншот коментарів (facebook.com/saraula.valerij)

Як ми раніше писали, депутат від "Слуги народу" прокоментувала скандал з інтимною перепискою в Раді.

Все почалося з того, що народного депутата від"Слуги народу" Олену Кріворучкіну підловили фотокореспонденти під час того, як вона обговорювала в листуванні свої почуття.

Не заздріть: "Слуга народу" прокоментувала скандал з інтимною перепискою в Раді Хочу кохатися з тобою день і ніч: у Раді "Слуга народу" засвітила пікантні смс
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