ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде предложили сделать кабинки для любви: вдохновила депутат с интим-перепиской

STYLERЖизнь    04.09.2019 - 10:59
В Раде предложили сделать кабинки для любви: вдохновила депутат с интим-перепиской
Коллаж (РБК-Украина)

Валерий Сараула внес интересное предложение для правительства

После того, как депутат от "Слуги народа" Елена Криворучкина вела интимную переписку с любимым в Верховной Раде, в сети пользователи принялись оживленно обсуждать эту историю. Но дальше пошел украинский популярный ведущий Валерий Сараула. Он не просто написал стихотворение, которое адресовал Елене Криворучкиной, но и выдвинул предложение - создать в парламенте секс-кабинки. По словам ведущего, это европейская практика. Свой стих Валерий опубликовал на странице в Facebook.

"Вчера, после голосования за снятие депутатской неприкосновенности, депутат Елена Криворучкина, вела интимную переписку с любимым. Под впечатлениями, я написал ей стихотворение", - подписал ролик Сараула.

"Писала депутатка, що хоче кохатись.

Хоче жінкою побути, а не депутатись

Має пишну вроду - та не може скористатись, бо слуга народу

Тиснуть на жінок мандати, бо така їх доля...", - продекламировал стих Сараула.

Видео: Валерий Сараула написал стихи депутату от партии "Слуга народа" (facebook.com/saraula.valerij)

В комментариях пользователи отметили, что идея Сараулы - блестящая.

  • А они говорят "желтая пресса". Вон как людей вдохновили!
  • Интимная лирика.
  • Хорошая идея.

В Раде предложили сделать кабинки для любви: вдохновила депутат с интим-перепискойСкриншот комментариев (facebook.com/saraula.valerij)

Как мы ранее писали, депутат от "Слуги народа" прокомментировала скандал с интимной перепиской в Раде.

Все началось с того, что народного депутата от"Слуги народа" Елены Криворучкину подловили фотокорреспонденты во время того, как она обсуждала в переписке свои чувства.

Не завидуйте: "Слуга народа" прокомментировала скандал с интимной перепиской в Раде Хочу заниматься любовью с тобой день и ночь: в Раде "Слуга народа" засветила пикантные смс
Новости Украины депутатыСлуга народа
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь