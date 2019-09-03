Хочу кохатися з тобою день і ніч: у Раді "Слуга народу" засвітила пікантні смс

Народна обраниця листувалася з коханим під час прийняття важливого рішення в Раді
Народного депутата від партії "Слуга народу" Олену Криворучкину спіймали під час прийняття рішення про скасування депутатської недоторканності за перепискою з коханим. Фото листування вдалося зняти Изиму Каумбаєву з видання Strana.ua.
У середу, 3-го вересня, народні обранці проголосували за рішення про скасування недоторканності для нардепів. "За" проголосувало 373 депутати.
Олена Криворучкина (фото: facebook.com/Elena-Krivoruchkina)
Відразу після прийняття рішення Олена Криворучкина з партії "Слуга народу", яка виграла вибори в Кривому Розі, вирішила повідомити важливу новину абоненту, який в її телефоні підписаний як "Коханий". Фото листування вдалося зняти.
Фото: Изым Каумбаев, "Країна"
Чим закінчилася романтична переписка – з'ясувати не вдалося, так як нардеп перевернула свій телефон.
Олена Криворучкина – балотувалася по мажоритарці у Кривому Розі, на 32-му окрузі. За освітою вона еколог і економіст. В 1995 році стала асистентом у Криворізькому економічному інституті і дійшла до посади доцента в Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана. Була активним учасником передвиборчої компанії Зеленського. Також є інформація, що вона є кумою дружини Юзика, ще одного колишнього учасника "Кварталу 95", а нині – народного депутата.
В мережі користувачі сміються з таких листувань народних депутатів і навіть припустили, що вони роблять це спеціально, так як знають, що їх знімають.
Скріншоти
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у "Слуги народу" тільки 50 нардепам дозволили спілкуватися з пресою і видали їм "шпаргалки".
А також розповідали про те, що народний депутат від "Слуги народу" публічно осоромився – забув прізвище новообраного прем'єр-міністра.