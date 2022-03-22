Робота для вимушених переселенців в Україні: де і як шукати

Як розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький, вимушені переселенці можуть звернутися до територіальних підрозділів центру зайнятості у Львові.

Там є база підприємств, які працюють у Львові та області. Також є інформація про потреби виробництв, які вже встигли переїхати у Львівську та сусідні області.

Відомо, що до 20 березня бажання перевести свої підприємства висловили вже близько 200 виробництв. А значить, їм будуть потрібні працівники на місцях.

Як зареєструватися:

Знайдіть адресу найближчого відділення Центру зайнятості. Відвідайте його.

Візьміть з собою ті документи, які у вас є. Добре, якщо у вас є паспорт, трудова книга і документи про освіту.

Фахівці поставлять вас на облік і пошукає роботу відповідно до ваших знань, спеціальності та досвіду роботи. Якщо виникне потреба у перекваліфікації або додатковому навчанні для підвищення професійного рівня – допоможуть львівські заклади профтехосвіти.

Телефон Львівського обласного центру зайнятості: +380322971697

Найбільший портал з усіма потрібними та корисними посиланнями ось по цьому посиланню. Тут можна знайти інформацію не тільки по роботі, а й актуальну – про житло, навчання, Транспорт.

Чат-боти та сайти для пошуку роботи

UaJobNow

Вакансії Львів

Goodjod

Крезюме Вакансії

Happy Monday

Lobby

Біржа "Робота в тилу"

UA Talents

Hire Ukrainians Affected By War

Work.Ua

grc.ua

Robota.ua

Jooble.

Jobs.Dou.

Підтримка від держави

Всім роботодавцям, які будуть офіційно брати на роботу вимушених переселенців, держава компенсує по 6500 гривень за кожного працевлаштованого. Ці кошти йтимуть на оплату праці переселенців.