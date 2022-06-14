Робота в Польщі під час війни: скільки платять українцям і де шукати вакансії

Більшість вакансій на польських сайтах з пошуку роботи - для чоловіків. Найчастіше шукають фахівців: водіїв, операторів спеціальних машин і робітників. Частина жінок готова навчаться на відповідні "чоловічі" вакансії, бо для жінок пропозицій роботи набагато менше.

Багато підприємств в Польщі готові брати працівників без досвіду роботи або з мінімальним, і вже в процесі - навчати. В основному на робітничі професії - маляр, слюсар, оператор, працівник на завод.

Для жінок пропонують вакансії на виробництво, пакувальника, прибирання або на фермах - зі збору ягід.

Які вакансії та зарплати пропонують в Польщі

За даними порталів europeservice, work life і tvojarabota, найпопулярніші вакансії в Польщі зараз такі:

Працівник складу ASOS - від 15,91 зл / за годину (близько 115 грн) - 8 годин на день+, надається житло

Працівник на виробництво Pepsico - від 2600 зл (17000 грн) в місяць, 8 годин в день, проживання

Працівник складу інтернет-магазину - від 15,76 зл / за годину (близько 115 грн), 8 -12 годин на день, проживання

Працівник складу Amazon - 15-20 зл/за годину (100-120 грн), 12 годин на день / 6 днів на тиждень, проживання

Упаковка одягу Arvato - 15,64-19,76/в годину, 5 днів на тиждень по 8-12 годин, проживання

Працівник в пекарню - від 3500 зл / в місяць (близько 23000), 10-12 годин в день, проживання

Сортування заморожених ягід-16,96 за годину (100-112 грн), 12 годин на день, проживання

Пакувальник косметики - від 4200 зл / в місяць (близько 29000 грн), 12 годин в день, проживання

Пакувальник на виробництво конвертів-4200 зл / в місяць, 10-12 годин, проживання

Помічник в ресторан мережі готелів Novotel Centrum-15 зл / за годину(близько 100 грн), 12 годин/6 днів на тиждень, проживання

Нюанси роботи в Польщі

У Польщі на багатьох підприємствах оплату вважають не помісячно, а погодинно. Якщо українці з незвички не зможуть працювати по 12 годин, а тільки лише 10 - то і зарплату вони будуть відповідно за 10 годин роботи.

Те ж саме стосується перерв. Зазвичай протягом робочого дня дають три-чотири перерви по 20 хвилин. Якщо працівник використовує більше перерв або вони будуть довше - час можуть відняти із заробітку.

Проживання частина підприємств надають безкоштовно. Особливо, якщо завод або виробництво знаходиться далеко від населеного пункту. Зазвичай це гуртожиток з кімнатами на 4-6 осіб зі зручностями.

У деяких випадках житло надають повністю безкоштовно, а в деяких - за гуртожиток потрібно заплатити від 10 до 300 зл на місяць, за комунальні послуги. Якщо гуртожиток знаходиться далеко від виробництва, то роботодавець може виділити транспорт з оплатою від 50 зл/в місяць - на бензин.

На роботу оформляють офіційно, перед цим проводять інструктаж, медогляд і видають робочий одяг.

Скільки платять у Польщі

Мінімальна заробітна плата за робітничими спеціальностями становить від 2900 зл/на місяць. За збір ягід пропонують від 3500 зл до 5000 зл (від 23000 до 33000 грн).

Трапляються також вакансії слюсарів, електриків або інших хороших фахівців з оплатою в 7000 зл/в місяць (46200 грн).

При перегляді оголошень потрібно звертати увагу на пропоновану зарплату - зазвичай її пишуть в брутто або нетто - перша цифра без відрахувань, друга - чиста зарплата на руки.

Як шукати роботу в Польщі

У Польщі існують офіційні агентства з працевлаштування - Powiatowy Urzad Pracy (PUP). Там реєструють, навчають і працевлаштовують всіх безробітних - незалежно від громадянства.

Реєстрація на біржі дає безкоштовну медичну страховку і навчання за потрібними спеціальностями. Також виплачують і допомогу по безробіттю - близько 840 зл/на місяць протягом перших трьох місяців.

Також можна шукати вакансії на сайтах з працевлаштування:

praca.pl.

pracuj.pl.

jooble.org.

olx.pl/praca.

jobs.pl.

gowork.pl.

infopraca.pl.

oferty.praca.gov.pl.

tvojarabota.pl

europeservice.com.ua

worklife.com.ua

Програмісти, тестувальники, вебдизайнери та маркетологи:

linkedin.com

glassdoor.com

indeed.com

Допомогти в пошуку роботи можуть і волонтери, яких зараз у Польщі дуже багато. Будьте обережні - шахраїв, які пропонують роботу - теж багато.

І ще один важливий нюанс - всім агентствам з працевлаштування в Польщі заборонено брати гроші з претендентів, їм платять тільки роботодавці - за пошук працівників.