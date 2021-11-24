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QR-коди з плакатів антивакцинаторів на мітингу в Києві ведуть на сайт кремлівської партії

Автор: Styler

У Києві сьогодні, 24 листопада, пройшов марш антивакцинаторів. При цьому цікаво, що люди стояли з плакатами з QR-кодами, які ведуть на сайт кремлівської партії Єдина Росія.

На це звернув увагу користувач Facebook Остап Говда.

"Люди з плакатами і українськими прапорами виступають проти QR-кодів, бо вони не є тваринами. Я не знаю, хто друкував ці плакати. Але якщо просканувати коди, то вас заведе на сайт Єдиної Росії. І це не жарт", - написав він.

Мітинг у Києві (фото: Уніан)

Дійсно, якщо взяти смартфон і просканувати QR-коди, то в браузері відкриється сайт кремлівської партії.

Цікаво, що в коментарі під постом Остапа написала дівчина, яка заявила, що це вона на фото і пояснила ситуацію.

"Добрий день, злі люди. Я дівчина з фотографією. По-перше, фото з мережі Інтернет і до цього він був порожнім (бутафорним), по-друге, QR-код перекреслений, тому що ми проти, і в тому числі проти Єдиної Росії. Всім здоров'я, і не беріть дурного в голову", - зазначила вона.

Нагадаємо, у Львові антивакцинатори штурмували лікарню, де їх ватажок Остап Стахів "сховався" від суду. Близько 20 людей влаштували бійку в клініці. Пізніше виявилося, що потреби в терміновій медичній допомозі Стахів не мав.

Ми також писали про те, що українська вчителька-антивакцинаторка продовжує вести уроки у школі і називає COVID "аферою".

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Київантивакцинатор