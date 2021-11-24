QR-коды с плакатов антивакцинаторов на митинге в Киеве ведут на сайт кремлевской партии

"Люди с плакатами и украинскими флагами выступают против QR-кодов, потому что они не животные. Я не знаю, кто печатал эти плакаты. Но если просканировать коды, то вас заведет на сайт Единой России. И это не шутка", - написал он.

Митинг в Киеве (фото: Униан)

Действительно, если взять смартфон и просканировать QR-коды, то в браузере откроется сайт кремлевской партии.

Интересно, что в комментарии под постом Остапа написала девушка, которая заявила, что это она на фото и объяснила ситуацию.

"Добрый день, злые люди. Я девушка с фотографией. Во-первых, фото из сети интернет и до этого он был пустым (бутафорным), во-вторых, QR-код перечеркнут, потому что мы против, и в том числе против Единой России. Всем здоровье, и не берите глупости в голову", - отметила она.