У Запоріжжі чоловік з молотком напав на продавця телефонів: моторошні подробиці

У Запоріжжі чоловік молотком розбив голову продавця (колаж: РБК-Україна)

Чоловік хотів незаконно заволодіти мобільним телефоном

4 жовтня ввечері в Запоріжжі в одному з популярних торгових центрів чоловік вирішив скоїти крадіжку. В ТЦ "Амстор" злочинець напав не дівчину-співробітницю магазину Vodafone. Нападник проломив їй голову молотком і спробував вкрасти смартфон.

Як повідомляє видання "Запорожские Вести", інцидент стався в кінці робочого дня в неділю ввечері. Зловмисник скоїв напад на дівчину, після чого був затриманий охоронцями ТЦ "Амстор". Постраждалій дівчині викликали "швидку допомогу", після чого її госпіталізували. Про її стан після госпіталізації нічого не повідомлялося.

Очевидці події розповідають, що чоловік збирався вкрасти смартфон. До приїзду поліції, після затримки охоронцями, злочинець лежав на підлозі в смітті. Після виклику правоохоронців нападника відвезли.

У Запоріжжі чоловік молотком розбив голову продавця в "Амсторі" (фото: ipne.ws)

Поліція інцидент поки що не коментує.

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