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Намагалася зупинити злодія: під Одесою жінка зачепилася за авто, але її протягли по дорозі (відео)

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Одеса, Вівторок 21 вересня 2021 12:52
Намагалася зупинити злодія: під Одесою жінка зачепилася за авто, але її протягли по дорозі (відео) Колаж РБК-Україна: Під Одесою чоловік пограбував жінку і протягнув її по дорозі на авто
Автор: Роман Мирончук

В Ізмаїлі Одеської області чоловік серед білого дня пограбував жінку. Зловмисник забрав у неї сумку, сів в авто і почав їхати. Потерпіла так просто не здалася і відкрила двері машини. Після чого водій різко натиснув на педаль газу.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Хроніки України".

На відео видно, як жінка тримається за двері, а машина починає різко їхати. При цьому вона впала на дорогу, і водій протягнув її кілька метрів по асфальту.

Після цього до неї підбіг люди. За словами потерпілої, чоловік вкрав у неї сумку. На місце події викликали поліцію і"швидку допомогу".

Користувачі мережі зазначили, що люди просто стояли і дивилися на це все, а автор ролика знімав відео на телефон і нічого не зробив.

  • Хлопець стоїть знімає, дійсно навіщо допомагати, познімаю краще;
  • Так зараз краще знімають, ніж допомагають;
  • Ні, ну серйозно стоїть дивиться;
  • А завтра сам опиниться в такій ситуації. Сьогодні люди - нелюди, і кожен радіє чужому горю;
  • Окуні просто стояли і спостерігали. Не мужики, а соплі ходячі.

Нагадаємо, у Києві 39-річний чоловік із сайту знайомств зґвалтував 24-річну дівчину на побаченні, а потім пограбував її.

Ми також писали про те, що в Києві викрили банду небезпечних злодійок, які нападають з камінням і задувають газом.

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