Намагалася зупинити злодія: під Одесою жінка зачепилася за авто, але її протягли по дорозі (відео)
В Ізмаїлі Одеської області чоловік серед білого дня пограбував жінку. Зловмисник забрав у неї сумку, сів в авто і почав їхати. Потерпіла так просто не здалася і відкрила двері машини. Після чого водій різко натиснув на педаль газу.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Хроніки України".
На відео видно, як жінка тримається за двері, а машина починає різко їхати. При цьому вона впала на дорогу, і водій протягнув її кілька метрів по асфальту.
Після цього до неї підбіг люди. За словами потерпілої, чоловік вкрав у неї сумку. На місце події викликали поліцію і"швидку допомогу".
Користувачі мережі зазначили, що люди просто стояли і дивилися на це все, а автор ролика знімав відео на телефон і нічого не зробив.
- Хлопець стоїть знімає, дійсно навіщо допомагати, познімаю краще;
- Так зараз краще знімають, ніж допомагають;
- Ні, ну серйозно стоїть дивиться;
- А завтра сам опиниться в такій ситуації. Сьогодні люди - нелюди, і кожен радіє чужому горю;
- Окуні просто стояли і спостерігали. Не мужики, а соплі ходячі.
Нагадаємо, у Києві 39-річний чоловік із сайту знайомств зґвалтував 24-річну дівчину на побаченні, а потім пограбував її.
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