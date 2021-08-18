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Нападають з камінням і задувають газом: у Києві викрили банду небезпечних злодійок (фото)

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Київ, Середа 18 серпня 2021 11:51
Нападають з камінням і задувають газом: у Києві викрили банду небезпечних злодійок (фото) Колаж РБК-Україна: Злодійки в Києві нападають на людей
Автор: Світлана Мащенко

У Києві викрили банду небезпечних злодійок, які нападають на людей з камінням, пляшками і навіть застосовують газові балончики.

Фото "героїнь" показали в Telegram-спільноті "Всеодноїхнесадять".

"Будьте обережні! Ця банда нападає на людей, якщо не вдалося пограбувати! Кидають у потерпілих камінням, пляшками, задувають балоном. Б'ються!"- підписані фото чотирьох дівчат.

Відзначимо, що хештегом "Всеодноїхнесадять" відзначають ромів, які обкрадають і обманюють українців, в основному у великих містах. При цьому підозрюваних часто відпускають, і вони знову приймаються за старе.

Імена затриманих:

  • Кондор Рада Янушівна, 20 років.
  • Ласлова Ірина Гейзівна, 18 років.
  • Сухан Дьенди Гейзівна, 34 роки
  • Кондор Ейшебет Батоловна, 36 років.

Нападають з камінням і задувають газом: у Києві викрили банду небезпечних злодійок (фото)

Фото: у Києві спіймали агресивних злодійок (t.me/vseodnoikhnesadyat)

Для довідки

В Україні проживає 15 етнічних груп ромів, серед яких: серви, влахи, келдерари, ловарі, кримські цигани, сінті, угорські цигани, словацькі цигани, російські цигани, "кишинівці", урсари та інші.

За даними перепису 2001 року, найбільше ромів проживає в Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Раніше ми писали, що роми побили поліцейських прямо у відділку. Але найцікавіше, що головного нападника не затримали, а відпустили "під особисте зобов'язання".

Також повідомлялося, що в аптеках Києва шахраї нахабно обкрадають людей, парочка потрапила на відео.

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