П'ятниця 13-е: що категорично не можна робити сьогодні, щоб не було біди

Що не можна робити в п'ятницю 13-го (фото: pixabay)

Що заборонено робити у день п'ятниці, 13-го, щоб уникнути невдачі

П'ятниця, 13-те в культурі різних народів вважається особливим днем, якому надають містичне значення. Найчастіше, така комбінація числа і дня тижня має негативний відтінок. Багато людей вірять, що п'ятниця 13-те - невдалий день для будь-яких серйозних справ - поїздок, зустрічей, справ, пов'язаних з ризиком.

Для цього особливого дня, п'ятниці, 13 листопада, існує ряд заборон важливих заборон, про які варто пам'ятати, якщо для вас п'ятниця, 13-те не просто ще один день у календарі.

Цікаво, що п'ятниця, 13-те неспроста придбала таку погану славу. Згідно з переказами, саме тоді Єва скуштувала заборонений плід, пригостивши і Адама. Також в цю дату Каїн убив Авеля. Крім того вважається, що Страсна П'ятниця, коли був розіп'ятий Ісус Христос, була саме 13-го числа.

Що не можна робити в п'ятницю 13-го

Не можна довго дивитися в дзеркало, інакше можна відкрити ворота у потойбічний світ і випустити демонів.

Позичати комусь гроші - можна винести щастя та достаток з дому.

Не варто подорожувати, інакше шлях буде сповнений небезпек.

У п'ятницю 13-го заборонено ходити в лазню і стригти волосся і нігті - будуть проблеми зі здоров'ям.

В цей день краще не сваритися з людьми. Будь-які спори і негатив можуть призвести до розриву відносин.

Небезпечними будуть з'ясування відносин з незнайомцями, вони можуть наврочити, а в п'ятницю 13 кількість зурочень різко зростає.

У такі дати категорично заборонено проводити ритуали на приворот або відворот.

У п'ятницю 13 не можна витрачати багато грошей, брати кредити, ризикувати та занурюватися в авантюри.

Не варто бути довірливим, адже в цей день активізуються шахраї, які можуть жорстоко обдурити.

Деякі міфи свідчать, то в п'ятницю, 13-го нечиста сила і відьми влаштовують шабаші. Сприяли обростання поганою славою і культові "ужастики". Наприклад, у 1980-му на екрани вийшов фільму американського режисера Шона Каннінгема "П'ятниця, 13-е" з подальшими франшизами.

Раніше ми писали, як правильно загадати бажання в п'ятницю, 13-го, щоб воно обов'язково здійснилося.

Також астрологи розповіли про знаки Зодіаку, яких у п'ятницю, 13-го будуть переслідувати невдачі настільки, що в цей день їм краще не виходити з дому.