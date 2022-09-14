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У п'яти містах розпочинається "Тиждень мирних" Фонду Ахметова

Фото: у п'яти містах розпочинається "Тиждень мирних" Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова проводить п'ятий "Тиждень Мирних". Цьогоріч заходи пройдуть у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці та Черкасах.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

"Я впевнений, що настане час, коли ми відбудуємо Україну, і я інвестуватиму всі свої сили та кошти, щоб Україна відновилася і стала сильною та квітучою країною. Пройдуть роки, і історики спробують переосмислити все, що ми пережили, залишивши лише дати та замінивши долі тисяч людей назвами населених пунктів. Цього не можна допустити. Потрібно пам’ятати і потрібно зробити все, щоби трагедія мирних ніколи не повторилася", - засновник фонду Рінат Ахметов.

Події, що заплановано у рамках "Тижня Мирних":

  • Музей "Голоси мирних" презентує у Дніпрі, Вінниці та Черкасах виставу "Обличчя кольору війна", що ґрунтується на реальних подіях та розповідає про життя людей в окупованому Маріуполі. Глядачі зможуть дізнатися більше про музей та познайомитися з історіями Мирних;
  • Фонд підпише меморандум про співпрацю музею "Голоси Мирних" та КНУ ім. Т. Шевченка. Так фонд розпочне роботу з вишами в Україні та в інших країнах для розвитку й поглиблення накопичених знань та досвіду на рівні державних систем освіти. Фонд планує привернути увагу наукової спільноти, державних органів, медіа та суспільства до наукової методології документування і поширення свідчень війни, збереження національної пам’яті України;
  • Буде проведено Всеукраїнський конкурс есе для учнів 9-11 класів на тему "Війна у долі моєї родини". Амбасадор музею "Голоси мирних", журналіст Олексій Суханов проведе відкритий урок для школярів із написання есе та розповіді власних історій.

Детальніше про події, які відбуватимуться протягом "Тижня мирних", буде повідомлено у соціальних мережах фонду.

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Рінат Ахметов