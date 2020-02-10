П'яний водій збив коляску з немовлям під Запоріжжям: нові деталі

Автомобіль збив коляску з немовлям на пішохідному переході в Енергодарі Запорізької області. 48-річний водій "ЗАЗ" виявився мертвецьки п'яним - в його крові виявили, 1,85 проміле, що у дев'ять разів перевищує норму. В якому стані мама і малюк і як покарають водія - в матеріалі Styler.

Нагадаємо, ДТП сталася о 12:00 7 лютого на проспекті Енергетиків. 34-річна жінка переходила перехід - її пропустило авто в правій смузі, але коли вона вже майже пройшла, коляску знесло авто в лівому ряді. Коляска відлетіла на кілька метрів, але малюк не вилетів із люльки, що, мабуть, і врятувало йому життя.

Мама не постраждала, її разом з сином негайно транспортували в лікарню Запоріжжя, оскільки в Енергодарі немає навіть МРТ. Медики кажуть, що малюк народився не в сорочці, а швидше - в бронежилеті. Адже жодних ознак черепно-мозкової травми у нього виявлено не було. Він продовжує перебувати під наглядом лікарів.

Жінка досі перебуває в стані шоку. Вона каже, що у неї немає мети посадити водія за ґрати, але звичайно ж вона хоче, "щоб за кермо він ніколи більше в житті не сів".

Авто збило дитячий візок в Енергодарі (суд над водієм, фото: zv.zp.ua)

Суд обрав запобіжний захід винуватцю наїзду на коляску з дитиною. Незважаючи на доводи сторони захисту у бік домашнього арешту, чоловіка залишили під вартою на 60 діб. Правда, він може вийти на свободу, сплативши 100 тисяч гривень застави.

Авто збило дитячий візок з дитиною в Енергодарі (відео: ТСН/YouTube)

За скоєне підсудному загрожує від 3 до 8 років в'язниці.