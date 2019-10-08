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П'яний поліцейський в ТРЦ обурив мешканців Кривого Рогу (відео)

STYLERЖиття    08.10.2019 - 17:42
П'яний поліцейський в ТРЦ обурив мешканців Кривого Рогу (відео)
П'яний поліцейський у Кривому Розі обурив мережу (фото: колаж РБК-Україна)

В одному з ТРЦ Кривого Рогу був помічений чоловік у погонах, який розпиває алкоголь з друзями

У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік у формі грав у боулінг зі своїми друзями розпивав при цьому алкогольні напої. Інцидент стався в ТРЦ "Юніон" на вулиці Героїв АТО. Про це повідомляє Кривий Ріг Life.

Чи знаходився поліцейський при виконанні на службі, або в неробочий час, невідомо. Але автор відео стверджує, що поліцейський розпивав алкоголь.

П'яний поліцейський у Кривому Розі обурив мережу (відео: YouTube/Котяша Котяфан)

Нагадаємо, що поліцейський пояснив побиття 17-річного підлітка у Полтаві. Після зіткнення з двома п'яними чоловіками, один з яких був співробітником правоохоронних органів, хлопця доставили в лікарню, де йому видалили селезінку.

Раніше повідомлялося про те, що поліцейський ударив молоду жінку по обличчю в магазині Дніпра і розбив їй телефон. Інцидент стався після того, як працівники магазину запідозрили двох жінок у крадіжці.

Ми також писали про те, що в Дніпрі неадекватна жінка розколотила телефон таксисту і напала на патрульних поліцейських, яких викликав водій.

Коли таксист довіз жінку до потрібного місця, то зажадав заплатити за проїзд. Але вона закотила істерику, почала його обзивати і бити ногами по сидінню і дверей авто. Жінка пошкодила переднє скло авто і праву стійку.

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