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Боровся з наркоманією: поліцейський пояснив побиття підлітка в Полтаві

STYLERЖиття    03.10.2019 - 22:29
Боровся з наркоманією: поліцейський пояснив побиття підлітка в Полтаві
Поліцейський побив підлітка в Полтаві (колаж РБК-Україна)

Поліцейський, який сильно побив 17-річного хлопця, виправдовує свої дії

У Полтаві 29 вересня двоє п'яних молодиків напали на жінку і побили молодих хлопців. Одним з нападників був співробітник поліції. Потерпілому 17-річному хлопцю сильно дісталося, у нього розрив селезінки.

Сьогодні, 3 жовтня, Жовтневий районний суд Полтави виніс рішення про взяття під арешт терміном на 60 діб без права внесення застави 45-річного сержанта патрульної поліції Василя. Про це повідомляють "Факти".

Потерпілий Максим Кутняк в даний час знаходиться в лікарні після видалення селезінки.

Поліцейський побив підлітка в Полтаві (відео: YouTube/Kolo News)

За словами дівчини Вікторії, яка вчиться з Максимов в Академії лідерства, в той вечір вони присіли на лавку у дворі будинку на вулиці Небесної Сотні, 90, щоб пропустити двох чоловіків, які йшли за ними.

Один чоловік несподівано вдарив хлопця битою. Дівчині вдалося швидко пробігти в двері під'їзду з якої вийшов мешканець будинку.

Підозрюваний пояснив свої дії тим, що на лавці зазвичай збираються наркомани, які його вже дістали і він просто не стримався. Але чоловік заперечує, що бив хлопця битою. Знаряддя злочину так і не знайшли.

Поліцейський побив підлітка в Полтаві (відео: YouTube/ТСН)

Заспокоїти неадекватних чоловіків намагалася жінка, яка вигулювала собаку, але чоловіки накинулися на неї. Пізніше жінка пішла додому і поскаржилася чоловікові, він взяв травматичний пістолет і пішов розбиратися. У результаті чоловіка жінки також побили.

Після цього на місце інциденту приїхала поліція. Супутником Василя виявився його син, який також як і він, учасник АТО. Адвокат підозрюваного заявив, що у хлопця після бойових дій розвинувся психічний розлад.

Прокуратура веде слідство за трьома статтями: нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, нанесення легких тілесних ушкоджень та хуліганство. Василь звільнений зі служби в поліції.

За словами сусідів, чоловіки часто випивають разом і після цього виходять в місто.

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