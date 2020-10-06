П'яний батько побив чотирьох дітей: деталі страшної трагедії на Волині

На Волині батько жорстоко побив чотирьох дітей (Колаж РБК-Україна)

Батько розсердився на матір і зірвав злість на маленьких дітей, побивши їх до реанімації

На Волині п'яний батько побив своїх чотирьох малолітніх дітей. Один з малюків зараз в реанімації, і він у важкому стані. Причиною такого звірства стала злість на дружину.

Як розповіла мама малюків, чоловік ніколи не чіпав дітей і не завдавав їм шкоди. Він міг зачепити її, якщо приходив додому в нетверезому стані, але не був агресивним до дітей. Деталі повідомили в сюжеті ТСН.

В той вечір 27-річна жінка повернулася додому і виявила чоловіка п'яним. Вона злякалася і втекла з дому, оскільки він міг їй завдати фізичної шкоди. Вона й уявити не могла, що чоловік почне зривати злість на малюків. Жінка побігла просити захисту у свекрухи, і розлючений чоловік спочатку і мати не пускав до хати. А коли вона все ж таки змогла увійти, то побачила 5-річного онука Павлика, який корчився на підлозі від болю.

У лікарні розповіли, що у хлопця закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку важкого ступеня, забій органів грудної клітки, переломи ребер. Дитина перебуває в реанімації, і лікарі роблять все можливе, щоб врятувати йому життя. У лікарню також потрапила його 7-річна сестричка Соня, у якої також діагностували струс мозку та численні забої. Від розправи батька не постраждала тільки наймолодша дочка, півторарічна Надя. Ще два сини, Іван і Марк - з численними синцями та саднами.

Сусіди шоковані та кажуть, що ніколи не бачили, щоб батько бив дітей. А ось дружину, визнають односельці, лаялися і скандалили досить часто. Нібито причиною тому – періодичні зустрічі дружини з друзями та алкоголь.

Батьки перебувають на обліку соціальних служб, оскільки обидва не працюють. У 36-річного глави сімейства власне господарство, а його дружина багато років в декреті, по черзі з кожним з п'яти дітей. Обидва зловживали спиртним. Дітей допомагала виховувати бабуся.

В службі у справах дітей кажуть, що проблеми з алкоголем більше були у матері, ніж у батька. Дітей тимчасово з родини заберуть і будуть чекати рішення суду. У поліції відкрили кримінальну справу, але поки чоловікові за побиття дітей загрожує лише штраф. Однак справу можуть перекваліфікувати й це залежить від того, що лікарі напишуть в заключені після виписки дітей з лікарні. Якщо травми будуть кваліфіковані як тяжкі, то батькові загрожує три роки в'язниці.

На Волині батько побив чотирьох дітей до реанімації

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Скадовськом мати втопила важкохворого сина.

А також ми розповідали про те, що під Києвом вітчим жорстоко побив 7-річного сина.