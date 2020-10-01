Під Києвом вітчим жорстоко побив 7-річного сина: мати навіть не заступилася

Під Києвом вітчим побив сина-першокласника (Колаж РБК-Україна)

На захист побитої дитини встала не мати, а педагоги школи, де хлопець навчається

У Броварському районі Київської області вітчим жорстоко побив свого 7-річного сина за пустощі та неприбрані речі. У поліцію звернулися з адміністрації школи, де дитина навчається в першому класі.

В поліцію Броварського району зателефонували зі школи та повідомили про факт жорстокого поводження з дитиною. На місце події негайно виїхали наряд реагування патрульної поліції та працівники ювенальної превенції. Деталі розповіли на сторінці Поліції Київської області Facebook.

Працівники правоохоронних органів встановили, що напередодні ввечері чоловік жорстоко побив свого 7-річного пасинка за те, що той пустував і не хотів прибирати розкидані речі. Замість звернення до медиків і у поліцію, мати дитини просто відправила сина зранку в школу. Педагоги побачили сліди побоїв і відразу звернулися в поліцію.

36-річного чоловіка, який побив дитину, вже затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До засідання суду щодо вибору запобіжного заходу, він буде знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання. Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Стосовно 26-річної матері працівники ювенальної превенції склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 172-2.

Постраждалого хлопчика госпіталізували, і він буде перебувати в лікарні до тих пір, поки вирішиться питання про його подальшу долю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві затримали небезпечного маніяка, який доводив дівчат до суїциду.

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