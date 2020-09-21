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П'яна ДТП під Вінницею: двоє малюків дивом вціліли в аварії

Вінницька область, Понеділок 21 вересня 2020 15:27
П'яна ДТП під Вінницею: двоє малюків дивом вціліли в аварії
У ДТП під Вінницею постраждали двоє дітей (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

П'яний водій під Вінницею вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся відразу з двома машинами

Під Вінницею сталася жахлива ДТП, в якій загинули дві людини. З машини ледь живих витягли двох дітей, брата і сестру. За їх життя зараз борються лікарі.

Трагедія сталася біля села Козинці Вінницької області. Позашляховик Audi на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Volkswagen, а потім з автомобілем Opel. У Volkswagen Passat їхала ціла сім'я – бабуся, дідусь і їх онуки, п'ятирічний хлопчик і восьмирічна дівчинка. Подробиці розповіли у сюжеті ТСН.

Дорослі загинули на місці аварії, а дітей у непритомному стані медики госпіталізували у Вінницьку обласну лікарню. На цей момент малюки знаходяться в реанімації, і лікарі роблять все можливе, щоб врятувати їх життя. У них діагностовано множинні переломи, черепно-мозкові травми. У дівчинки тяжка травма селезінки.

З'ясувалося, що водій позашляховика був у стані алкогольного сп'яніння і ледь тримався на ногах після аварії. Його затримали й на цей момент суд обирає йому запобіжний захід.

Під Вінницею в страшній аварії загинули дві людини, а діти опинилися в реанімації

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Хмельницькій області сталася ДТП з участю вантажного і легкового автомобіля. Постраждало сім осіб, з яких – троє малолітніх дітей.

А також ми розповідали про те, що в Ужгороді через п'яного водія загинула 19-річна дівчина.

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