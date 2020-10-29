Путін відзначився неадекватною поведінкою: момент зняли на відео

Володимир Путін відзначився дивною поведінкою на інвестиційному форумі в четвер, 29 жовтня. Президент РФ дуже дивно перекладав папери з місця на місце, нервував, і в цілому поводився досить незвично.

На відео потрапив момент, коли Путін протягом хвилини перекладає з місця на місце папери, що лежать перед ним на столі, загинає і розгинає папку. При цьому він настільки захоплений процесом, що забув про оточення десятка відеокамер. Відео розмістив журналіст Дмитро Смирнов в Twitter.

При цьому протягом всього захоплюючого процесу гри з папкою Путін робив вигляд, що нібито слухає спікера.

"Що таке прагнення до порядку: Путін і текст виступу", - підписав журналіст кадри.

Що таке прагнення до порядку: Путін і текст виступу pic.twitter.com/2xogS9AXv8 — Дмитро Смирнов (@dimsmirnov175) October 29, 2020

Путін відзначився дивною поведінкою (відео: twitter.com/dimsmirnov175)

У коментарях користувачі мережі висміяли президента РФ, запідозривши його в старечому маразмі:

"Деменція",

"Ось що буває, коли мавпі дають відразу два банана!"

"Так він так само і керує, тільки імітує якусь діяльність".

Раніше ми писали, що Путіна оригінально привітали з днем народження в Києві.

Також повідомлялося, що Путіна вдруге включили в список номінантів на Нобелівську премію.