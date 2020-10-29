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Путін відзначився неадекватною поведінкою: момент зняли на відео

Москва, Четвер 29 жовтня 2020 16:45
Путін відзначився неадекватною поведінкою: момент зняли на відео
Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Світлана Мащенко

Володимир Путін дуже дивно поводився на публічному заході в Москві

Володимир Путін відзначився дивною поведінкою на інвестиційному форумі в четвер, 29 жовтня. Президент РФ дуже дивно перекладав папери з місця на місце, нервував, і в цілому поводився досить незвично.

На відео потрапив момент, коли Путін протягом хвилини перекладає з місця на місце папери, що лежать перед ним на столі, загинає і розгинає папку. При цьому він настільки захоплений процесом, що забув про оточення десятка відеокамер. Відео розмістив журналіст Дмитро Смирнов в Twitter.

При цьому протягом всього захоплюючого процесу гри з папкою Путін робив вигляд, що нібито слухає спікера.

"Що таке прагнення до порядку: Путін і текст виступу", - підписав журналіст кадри.

Путін відзначився дивною поведінкою (відео: twitter.com/dimsmirnov175)

У коментарях користувачі мережі висміяли президента РФ, запідозривши його в старечому маразмі:

  • "Деменція",
  • "Ось що буває, коли мавпі дають відразу два банана!"
  • "Так він так само і керує, тільки імітує якусь діяльність".

Раніше ми писали, що Путіна оригінально привітали з днем народження в Києві.

Також повідомлялося, що Путіна вдруге включили в список номінантів на Нобелівську премію.

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